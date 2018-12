Navàs busca fórmules per revitalitzar els locals comercials que estan en desús

L'Ajuntament de Navàs s'ha proposat revitalitzar el petit comerç del municipi i afavorir la implementació d'establiments comercials, de serveis i de dinamització del teixit social i cultural.

Amb l'objectiu de dinamitzar els locals comercials que han quedat sense activitat, el consistori ha posat en marxa la campanya Persianes amunt. Del 13 al 15 de desembre, quatre locals en desús reobriran les portes per acollir activitats culturals i d'oci.

La campanya suposarà un espai de trobada entre comerç, oci i cultura, i oferirà als veïns i veïnes diverses activitats en un marc poc habitual: els carrers de l'Església i Sant Josep. Per fer-ho possible quatre locals buits d'aquesta zona, que en els darrers anys ha perdut força com a eix comercial, tornaran a prendre vida per dinamitzar-la i alhora s'aproparan a persones que estiguin interessades a desenvolupar-hi el seu projecte.

Segons l'alcalde de Navàs, Jaume Casals, la campanya pretén «revertir la situació i engrescar possibles llogaters». La voluntat del consistori és donar vida a espais en desús i mostrar-ne el potencial una vegada convertits en sales ocupades amb diverses activitats.

Els quatre locals que s'obriran són el de Cal Casals, un establiment del número 6 del carrer de l'Església, que ha tancat recentment i ara es pot llogar o comprar. En el seu cas, acollirà entre dijous i dissabte vinent el Mercat d'Art 2018, amb exposició i venda d'obres de diferents autors sota l'organització de l'espai de creativitat i interiorisme La Volta. Al mateix carrer, però al número 14, a l'antic local de la CUP, on hi havia hagut una botiga de jocs i una sabateria, s'hi podrà veure una mostra de dibuix digital de Marina Manzano Cererols.

Al número 16, a Cal Gubianas, on hi havia hagut una antiga botiga de marroquineria i complements, que també està per llogar, l'Associació Slot Sallent i el CAE Manresa hi oferiran un espai de joc. I, finalment, l'antiga perruqueria del carrer de Sant Josep número18 reobrirà per acollir un taller fotogràfic de Koalitic Visuals.

Per amanir l'oferta d'activitats dels locals, a la plaça de l'església hi haurà un concert de l'artista santpedorenca Anaïs Vila dissabte15 de desembre a les 6 de la tarda. També hi haurà jocs tradicionals de fusta per a petits i adults al llarg dels carrers Pau Duarri i de l'Església.



Subvencions per al lloguer

A més, per tal d'incentivar la revitalització del petit comerç, l'Ajuntament de Navàs subvenciona a les persones interessades una part del lloguer dels locals comercials buits de planta baixa del municipi. L'ajuda és de 2?/m2 al mes, amb un màxim de 90? mensuals, durant un període màxim de 12 mensualitats. Les sol·licituds es poden fer fins al 31 de desembre.