Quim Torra farà fins dimarts dejuni a Montserrat en suport als presos

El president Quim Torra (al centre) en l´acte simbòlic de beure un got d´aigua per donar inici al dejuni oscar bayona

El president de la Generalitat, Quim Torra, va arribar ahir cap a les 19.30 h a Montserrat per iniciar una estada de 48 hores on continuarà el dejuni iniciat a les 9 del matí a Barcelona, en solidaritat amb els presos polítics en vaga de fam. Torra, que juntament amb els seus companys de dejuni va beure un got d'aigua simbòlic per arrencar oficialment l'acte de protesta, passarà les dues nits en una habitació de l'edifici Nostra Senyora, davant mateix de la basílica, i compartirà els espais comuns amb nou persones més que van començar el dejuni a la tarda i que, per torns, s'allargarà fins al 26 de desembre.

Montserrat, que el mes de desembre del 1970 va acollir la tancada d'intel·lectuals contra l'anomenat Procés de Burgos, és un dels espais simbòlics on fins al dia de Sant Esteve es faran dejunis encadenats d'un màxim de deu persones simultàniament, que s'hi estaran un mínim de dos dies i un màxim de set. Després de començar el seu dejuni al convent dels caputxins de Sarrià, Quim Torra va escollir Montserrat, juntament amb nou companys més, per solidaritzar-se amb Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, actualment en vaga de fam.

El tret d'inici del dejuni de Montserrat es va donar a les set de la tarda amb l'actuació davant mateix de la basílica de Montserrat dels Músics per la Llibertat d'Artés, que, com fan cada dia al seu poble, van interpretar El cant dels ocells per denunciar la situació de privació de llibertat que viuen els presos i els exiliats.

A més de Torra, en l'acte d'inici de la simbòlica protesta hi va participar la germana de Jordi Turull, Isabel, que, emocionada, va explicar com està vivint la família del polític pres la vaga de fam. Durant la vetllada, l'associació Artistes de la República va presentar la campanya @famdejusticia, que té per objectiu denunciar internacionalment a través de les xarxes socials la situació dels presos polítics i dels exiliats. Durant els dies que duri el dejuni, organitzat per la campanya Prou Ostatges de l'ANC, hi haurà activitats d'acompanyament a les persones que facin el dejuni a les set de la tarda.

El coordinador de la campanya, Vicenç Relats, va explicar a Regió7 que «pràcticament ja tenim plenes les inscripcions, però si algú està interessat a afegir-se al dejuni pot mirar la pàgina web www.prouostatges.cat. Relats va afegir que «la gent ha de saber també que poden venir a Montserrat a donar suport a la iniciativa i a parlar amb les persones que estan fent el dejuni per mostrar la seva solidaritat amb la denúncia».

Les persones que participen en el dejuni s'alimenten tan sols d'aigua durant els dies que dura l'acció, que cadascú tria si la prorroga dos o més dies, fins a un màxim de set. La iniciativa segueix el mateix patró que el dejuni que ja es va dur a terme també a Montserrat del 5 al 16 de març d'aquest mateix any en unes cel·les de l'edifici de Nostra Senyora cedides per l'abadia. Llavors van ser una quarantena d'homes i dones els que van prendre part en la proposta. En el web també es poden seguir les activitats que fomenta el grup de suport a la vaga de fam dels presos.