Els bombers de Moià denuncien manca de recursos i reclamen l'inici del nou parc

El Parc de Bombers de Moià, situat en part en unes instal·lacions provisionals en espera d'un nou equipament des de fa més d'una dècada, ha denunciat la manca de recursos que pateix. A banda de la precarietat que els suposa treballar en mòduls prefabricats, des del parc asseguren que l'equipament ha estat tancat més de 27 dies i que en aquests moments només disposa d'un sol vehicle. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, el projecte per fer el nou parc de Moià ara està en mans d'Infraestructures de la Generalitat, que preveu adjudicar-ne la construcció durant aquest mes de desembre.

Com a mesura de pressió per aconseguir un «servei públic digne», el personal del parc de Moià ha decidit no fer més hores de les que tenen assignades durant el mes de desembre, conscients que això pot provocar el tancament del parc. D'aquesta manera, se sumen a la vaga d'hores extres que fan els parcs de bombers de Catalunya des de la setmana passada per tal de reclamar millores i més recursos.

A aquestes demandes, en el cas de Moià s'hi suma la necessitat d'unes noves instal·lacions que substitueixin les actuals, que han quedat obsoletes. El nou parc ja disposa de projecte, al mateix indret, a la carretera N-141-C a l'entrada sud del poble, però està esperant que es faci realitat.

Els bombers de Moià mostren la seva «preocupació» en veure com «la qualitat i els recursos de què disposem per fer la nostra feina cada dia van minvant». Una situació que «només empitjora dia rere dia». Aquest greuge, diuen, «s'intenta compensar amb la motivació, la bona fe i professionalitat dels membres del parc, que en aquests moments estan gairebé esgotades».

Segons asseguren, l'equipament ha estat tancat més de 27 dies per diferents motius: per cobertures d'altres parcs, serveis de llarga durada o actuacions preventives, «i s'ha posat en risc els nuclis als quals donem cobertura». El motiu principal d'aquest dèficit, diuen, ha estat la baixa d'un dels vehicles, el de segona sortida, que es va traslladar a un altre indret. El fet de disposar d'un sol camió «suposa que els bombers de Moià només poden donar servei a un incident i que no es puguin cobrir segones sortides com sempre havia passat».

Per això, afirmen, «les poblacions dels nuclis als quals prestem servei, malauradament, estan en risc» i provoca al cos «malestar i preocupació perquè algun dia hi pugui haver un accident i els bombers triguin més de 30 minuts a arribar». Això se suma a la precarietat de l'equipament actual, que des de fa temps té una part clausurada, i la zona destinada a personal es troba en unes cargoleres, «que tenen goteres quan plou».

Per tot plegat, com a mesura de pressió «en la lluita d'un servei públic digne», els bombers del parc de Moià han anunciat que no faran més hores de les que tenen assignades en la seva jornada laboral durant el mes de desembre.