Cardona té pendent un acord amb l'empresa per poder obrir el mirador del camp de futbol

L'Ajuntament de Cardona està pendent d'arribar a un acord amb l'empresa constructora per liquidar definitivament les obres del projecte del camp de futbol i, d'aquesta manera, poder obrir al públic el voladís que s'ha construït al costat de la carretera de la Mina, que alhora fa les funcions de coberta de l'edifici de serveis de la instal.lació esportiva.

De fet, el camp de futbol com a tal i els espais annexos (vestidors, cafeteria...) ja s'utilitzen des de la temporada passada, però aquesta balconada que forma la part superior de l'edifici de serveis continua inhabilitada per una tanca d'obra, malgrat ja fa temps que no s'hi treballa. El motiu, segons ha concretat l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, és que hi ha discrepàncies entre el consistori i la constructora en relació a alguns aspectes de l'obra que l'equip de govern considera que no s'han acabat adequadament, sobretot perquè hi ha filtracions a l'interior de l'edifici.

Mentre no es resolguin els dèficits que considera que té la instal.lació, l'Ajuntament no vol fer l'última liquidació de l'obra i la recepció definitiva del projecte, ja que fet aquest pas suposaria assumir-lo tal i com està i creuen que hi ha mancances que s'han de subsanar.

Però mentre no s'hagi fet aquesta recepció l'espai no es pot obrir al públic. Estruch ha afirmat que confien arribar a un acord «ben aviat», entén que hi va haver complicacions en la realització de les obres per les importants troballes arqueològiques que van aflorar quan es van iniciar els moviments de terres, però afirma que l'empresa «no ha respost adequadament». D'altra banda, quan l'Ajuntament pugui recepcionar l'obra i gestionar aquest espai caldrà veure com l'afecten temporalment els treballs de construcció de la nova rotonda que s'ha d'habilitar just al costat.

Aquest voladís que s'ha construït al costat de la carretera de la Mina i que alhora és la coberta de l'edifici de serveis permet guanyar un ampli passeig en un lloc que fins ara és un pas molt estret, i alhora farà funcions de balconada-mirador sobre la vall salina i el mateix camp de futbol.

El camp de futbol, batejat per l'Ajuntament com a camp de vida activa, és un dels projectes que s'han dut a terme al municipi de la mà de la Fundació SHE, que presideix el cardiòleg Valentí Fuster.