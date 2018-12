Deu poblacions de les comarques centrals tindran punts wifi gratuïts

Un total de deu municipis de les comarques centrals es beneficiaran de la primera convocatòria d'ajuts amnb finançament europeu per crear punts d'accés wifi gratuïts en espais públics, com poden ser ajuntaments, biblioteques, museus, parcs o places. Entre els municipis inclosos en aquesta primera tongada n'hi ha tres de l'Anoia (Igualada, Masquefa i Òdena), tres més del Berguedà (Berga, Puig-reig i Vilada), dos del Bages (Artés i Sant Fruitós); i també Martorell i Solsona.

Es tracta de la iniciativa WiFi4EU, de la Comissió Europea, que atorgarà 15.000 euros als municipis seleccionats perquè puguin crear aquests punts wifi. En aquesta primera convocatòria se'n beneficiaran 2.800 municipis en total, dels quals 224 són espa-nyols i n'hi ha 44 de catalans. Durant els propers dos anys hi ha previstes tres noves convocatòries (la pròxima es preveu per a començament del 2019), i entre totes quatre en sortiran beneficiats 8.000 municipis, amb un total de 120 milions d'euros destinats. La Comissió selecciona els municipis per ordre d'arribada de les sol·licituds.

Els municipis seleccionats en la primera convocatòria hauran de signar els acords de subvenció amb l'Agència executiva d'innovació i xarxes (INEA). Després, els diversos municipis ja podran contractar una empresa perquè els instal·li els punts d'accés wifi en espais públics.

Seran punts gratuïts i hauran de romandre actius durant com a mínim tres anys.