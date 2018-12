La Diputació fa efectiva la compra del castell de Talamanca

La Diputació de Barcelona ha adquirit el castell de Talamanca, fins ara en mans privades, per un import d'1.315.000 euros. L'anunci l'ha fet públic aquest dimarts a la tarda el president de l'ens provincial, Marc Castells, en una visita a Manresa per fer balanç dels les inversions que la Diputació ha fet a la comarca aquest mandat.

Com va avançar aquest diari en l'edició del 30 de novembre passat, la Diputació i la família barcelonina propietària del castell havien iniciat un procés de negociació per a la seva compra que, segons ha explicat Castells, s'ha signat oficialment aquest dilluns, 10 de desembre. Amb aquest acord s'ha assolit una fita «històrica» d'un edifici catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local «i que ara tindrà un recolzament institucional sense precedents». I és que se'n potenciarà l'ús «de la mà de l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Bages», ha dit Castells, que ha destacat «l'alt valor patrimonial, artístic i mediambiental d'aquesta adquisició», també vinculada «al patrimoni vitivinícola i a la pedra seca» del seu entorn.

La compra inclou el castell, i també els béns mobles i les finques rústiques que l'envolten, i tot plegat forma un conjunt «icònic i emblemàtic que ara tenim el repte de fer conèixer». Actualment ja és visitable i acull un centre d'interpretació de la batalla de Talamanca durant la Guerra de Successió, però l'objectiu és potenciar-lo encara més i convertir-lo en la porta d'entrada del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. «Ha de ser i serà l'entrada natural del Bages al parc», ha apuntat al seu torn el diputat d'Espais Naturals de la Diputació i alcalde de Manresa, Valentí Junyent (que aquest dimarts acompanyava Castells a la presentació juntament amb el president comarcal del Bages, Agustí Comas).

Diputació, consell comarcal i ajuntament definiran ara quins projectes es desenvoluparan a l'entorn del castell «i quines seran les primeres inversions turístiques que hi farem», amb el convenciment «que tindrà un retorn econòmic i social», ha dit Castells.