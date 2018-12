El Bages clou la segona edició del projecte Vincles per la Diversitat

El Consell Comarcal del Bages ha posat el punt final a la segona edició del projecte Vincles per la Diversitat amb una trobada a Sallent. Es tracta d'un programa que vol oferir una experiència positiva de convivència en la diversitat a través de tallers i activitats per promoure el coneixement mutu, el reconeixement de la diversitat, la col·laboració i la cohesió. A la jornada, una persona que va amb cadira de rodes va explicar com va arribar a ser esportista paralímpic d'elit; un jove camerunès va relatar la seva experiència de saltar la tanca de Melilla; i una jove colombiana va explicar les dificultats que ha trobat per la seva condició de bisexual.