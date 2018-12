El bisbat intervé d'urgència al campanar d'Artés per evitar nous despreniments

Operaris d'una empresa especialitzada en treballs en alçada han iniciat una intervenció d'urgència al campanar de l'església de Santa Maria d'Artés per evitar nous despreniments de teules com els que hi ha hagut darrerament. És la resposta del bisbat de Vic als requeriments que li ha estat fent l'Ajuntament, que va haver de protegir la zona amb tanques de seguretat davant el risc que la situació podia comportar per als vianants.

Els treballs van començar dimarts, i fonts del bisbat asseguren que s'acabaran aquesta mateixa setmana perquè estan molt avançats tot i la complexitat que tenen degut a l'alçada en què es troba el campanar i el desnivell de la coberta. Són tasques d'aferrament o de substitució de teules mal fixades i que podrien caure, i també es reemplacen les que ja es van desprendre.

Com ja ha anat explicant aquest diari, el campanar d'Artés va tenir un primer despreniment a mitjan juny, quan alguns trossos de teula van anar a parar sobre una furgonerta que hi havia aparcada en un dels carrers de sota, però el temor es va accentuar després de la caiguda d'una altra teula a final de novembre. En cap cas no s'han hagut de lamentar ferits, però la situació manté el poble en alerta.

El juny l'Ajuntament ja va instal·lar unes tanques de protecció de la zona que va ampliar uns metres més amb els despreniments del novembre, fins al punt que s'impedeix la circulació de vehicles per la meitat més propera a l'església del carrer que envolta la plaça. També està restringit el pas de vehicles i vianants a una part del carrer de Josep Gili, i l'accés a l'interior del temple nopmés es pot fer per una de les tres entrades amb arcada que hi ha.

Manteniment a la primavera

El bisbat confia que amb l'actuació d'urgènia que s'està fent ara n'hi haurà prou per aturar els despreniments. De tota manera, de cara a la primavera es faran obres de manteniment i neteja (que ja estaven programades), i que en aquest cas afectaran les cobertes de tota l'església.