La Diputació de Barcelona fa efectiva la compra del castell de Talamanca

La Diputació de Barcelona ha adquirit el castell de Talamanca, fins ara en mans privades, per un import d'1.315.000 euros. Així ho va fer públic ahir el president de l'ens provincial, Marc Castells, en una visita a Manresa per fer balanç de la inversió de la Diputació a la comarca aquest mandat (vegeu la nota del costat).



Com va avançar aquest diari en l'edició del 30 de novembre passat, la Diputació i la família barcelonina fins ara propietària del castell havien iniciat un procés de negociació per a la seva compra que, segons va explicar ahir Castells, es va signar oficialment dilluns, 10 de desembre. Amb aquest acord s'ha assolit una fita «històrica» d'un edifici catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local «i que ara tindrà un suport institucional sense precedents». I és que se'n potenciarà l'ús «per mitjà de l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Bages», va assegurar Castells, que va destacar «l'alt valor patrimonial, artístic i mediambiental d'aquesta adquisició», també vinculada «al patrimoni vitivinícola i a la pedra seca» del seu entorn.



La compra que s'ha fet inclou el castell, i també els béns mobles i les finques rústiques que l'envolten, i tot plegat forma un conjunt «icònic i emblemàtic que ara tenim el repte de fer conèixer».



Actualment, el castell ja és visitable i acull un centre d'interpretació de la batalla de Talamanca durant la guerra de Successió, però l'objectiu de la Diputació és potenciar-lo encara més i convertir-lo en la porta d'entrada del parc natural de Sant Llorenç del Munt. «Ha de ser i serà l'entrada natural del Bages al parc», va apuntar al seu torn el diputat d'Espais Naturals de la Diputació i alcalde de Manresa, Valentí Junyent (que ahir acompanyava Castells a la presentació juntament amb el president comarcal del Bages, Agustí Comas). En aquest sentit, Castells va reiterar la importància que pot adquirir aquest castell «com un element de dinamisme sense precedents», i es va mostrar convençut que la seva potenciació «serà clau per obrir definitivament aquest parc a aquest territori i a tota la resta de la demarcació».



Diputació, Consell Comarcal i Ajuntament definiran ara quines propostes es desenvoluparan a l'entorn del castell «i quines seran les primeres inversions turístiques que hi farem», amb el convenciment «que tindrà un retorn econòmic i social».