La germana de Pep Guardiola recupera el càrrec de delegada del Govern als Països Nòrdics

El Govern ha tornat a nomenar la santpedorenca Francesca Guardiola, germana de l'entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, delegada de la Generalitat als Països Nòrdics, càrrec que ja va tenir però del que va ser cessada l'octubre del 2017 després de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.

Nascuda a Santpedor el 1963, és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i té un màster en Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona i la City, University of London. Ha cursat diversos programes d'estudis internacionals, diplomàcia i protocol, com el United Nations and Global Challenges del The Graduate Institute Geneva o estudis en diplomàcia amb l'ambaixador Karel de Beer, del Centre for Political and Diplomatic Studies (Londres). Va obtenir el Diploma d'Estudis Superiors de Protocol i Cerimonial d'Estat i Internacional de la Escuela Diplomática de Madrid.

Va ser delegada del Govern als Països Nòrdics, amb seu a Copenhaguen, des de l'abril de 2017 fins a l'octubre del mateix any. Des de l'abril de 2018 fins ara ha estat cap d'àrea a l'Oficina d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea del Parlament de Catalunya, on ha participat en l'elaboració del Pla d'Acció Exterior del Parlament de Catalunya.

Guardiola compta amb una llarga trajectòria a l'Administració pública. Entre 2016 i 2017 va ser directora de Relacions Institucionals d'ACCIÓ Trade & Investment, l'agència per la internacionalització de l'empresa catalana del Govern. Abans, del 2015 al 2016, va ser directora general de Relacions Exteriors de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, i sub-directora general de Relacions amb la UE de 2011 a 2015. A més, ha estat cap de Protocol i Relacions Públiques del Departament d'Educació entre 2003 i 2006. Va ingressar a la funció pública del Parlament de Catalunya el 1985, després d'haver treballat a l'Ajuntament de Manresa des del 1979.

Ha participat i ha estat membre del Consell d'Administració d'ACCIÓ - Agència de Suport a l'Empresa Catalana, en representació de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, durant els anys 2013-2015.

Cal destacar que entre els anys 2006 i 2011 fou cap d'Àrea a l'Oficina de Relacions Institucionals del Parlament de Catalunya on, entre altres responsabilitats, va impulsar i desenvolupar un projecte innovador: Programa Empresa i Parlamentaris. A partir d'aquest programa, els diputats i les empreses catalanes desenvoluparen un seguit d'activitats conjuntes per a l'intercanvi d'idees i experiències en els àmbits respectius.

Ha exercit també com a docent al Màster executiu en Diplomàcia i Acció Exterior del Diplocat (IBEI i EAPC) i ha impartit classes de protocol institucional a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Business School/ISM-ESIC i a la Universitat de Barcelona.

Com a gestora cultural, Francesca Guardiola va ser secretària general de l'Associació Catalana d'Escoles de Teatre i va col·laborar amb l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i amb teatres com l'Almeida Theatre de Londres o el Teatre Poliorama de Barcelona. Ha treballat de lingüista a la University of Strathclyde de Glasgow i va ser responsable de les edicions i publicacions i de l'organització de seminaris i cursos de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de Barcelona (ICPS).

Va ser distingida per la Medalla al Mèrit dels Mossos d'Esquadra (2015) per la seva col·laboració i qualitats professionals en el desenvolupament d'un protocol d'actuació amb l'Àrea de Cooperació Internacional de la Policia de Catalunya. Parla català, castellà, anglès i francès.