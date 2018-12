Només el 36% de la població de la Catalunya Central s'ha vacunat de la grip fins ara

Fins al dia 9 de desembre, només el 36,36 % de la població de la Catalunya Central s'havia vacunat contra la grip. Es tracta d'un percentatge que està 3 punts per sota del de la campanya de l'any passat i és només la meitat dels percentatges elevats que s'assolien l'any 2005. La campanya de vacunació, però, encara continua vigent fins al 24 de desembre i qualsevol persona -ja sigui d'algun grup de risc o bé hi tingui contacte- pot adreçar-se al seu CAP per protegir-se contra aquesta malaltia que, cada hivern, provoca hospitalitzacions per complicacions associades.

Els centres de l'ICS, que van iniciar la campanya l'octubre passat, es marquen com a objectiu superar el 39% de vacunacions de l'hivern passat i reduir l'hospitalització i la mortalitat. Per combatre el virus, els centres de l'ICS Catalunya Central disposen d'un total de 85.000 dosis, el 3,5% més que l'any passat.

Es preveu que l'activitat de la grip augmenti les properes setmanes, habitualment a l'entorn de les festes nadalenques, ja que el virus es transmet molt fàcilment en entorns tancats on les persones afectades el difonen en tossir, cantar, esternudar o parlar. Segons han informat des de l'ICS, el cos necessita dues setmanes, després de la vacunació, per desenvolupar els anticossos que el protegeixen contra la infecció pel virus de la grip.

La vacuna pot evitar contreure la grip, redueix la gravetat de la malaltia, en cas de contreure-la; ajuda a prevenir esdeveniments mèdics greus relacionats amb algunes malalties cròniques i s'associa a menys afectacions cardíaques en les persones que tenen malalties del cor; disminueix les hospitalitzacions en les persones amb diabetis o malaltia pulmonar crònica; protegeix les dones i els nadons durant i després de l'embaràs i protegeix les persones de l'entorn.

La grip pot provocar complicacions greus de salut, com ara pneumònia (infecció dels pulmons), empitjorament de la malaltia crònica o part prematur en cas d'embaràs, i pot requerir l'hospitalització del pacient. A vegades, fins i tot pot conduir a la mort.

A part de rebre la vacuna, per prevenir la grip també es recomana limitar el contacte del pacient amb altres persones tant com sigui possible per no infectar-les, i s'ha de quedar a casa durant almenys 24 hores després de la desaparició de la febre; que es cobreixi el nas i la boca amb un mocador de paper, en cas de tos o esternuts, i que el llenci a la paperera després d'usar-lo i s'ha de rentar sovint les mans amb aigua i sabó i utilitzar una solució hidroalcohòlica.

L'hivern passat, la vacunació als centres de l'ICS Catalunya Central va superar la taxa del 39%, amb gairebé 59.300 persones vacunades. D'aquesta manera, va aconseguir augmentar lleugerament la taxa de vacunació global i revertir la tendència decreixent dels darrers anys, i va esdevenir l'única regió sanitària de Catalunya que creixia respecte de l'any anterior, situada 2 punts percentuals per sobre de la mitjana catalana.