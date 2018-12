En Comú-Podem reclama un tren més àgil i barat fins a Barcelona

El grup parlamentari de Catalunya en Comú-Podem registra una proposta de resolució al Parlament per reclamar a la Generalitat millores en el servei de la línia R4 de Renfe entre Manresa i Barcelona «que ajudi a fer més competitiu el territori». Així ho va avançar ahir el representant territorial al Consell Nacional del partit, Albert Marañón, acompanyat d'Ana Querol i Víctor Prat, dels Comuns de Manresa, i del coordinador del partit a Sant Vicenç, Joan Baptista Costa.

La proposta, que els comuns esperen poder debatre les properes setmanes en la comissió de Territori, s'ha formulat amb un doble objectiu d'agilitar el trajecte i abaratir-ne els costos. Un primer punt demana un increment del nombre de trens semidirectes entre Manresa i Barcelona, tenint en compte que «de Castellbell en avall esdevé un metro amb parades gairebé cada 2 o 3 minuts» que alenteixen el trajecte, lamenta Marañón. A més, «cal repensar en quins horaris es col·loquen perquè funcionen en horaris en què la demanda no és pas la més elevada».

L'altre punt es refereix a la integració tarifària que afecta el preu dels bitllets. El partit demana a l'Autoritat de Transport Metropolità (ATM) i al departament de Territori que en revisin els termes i que Manresa, que ara es troba a la zona 6, pugui passar a la 5, com Sant Vicenç, la qual cosa abaratiria el preu dels bitllets. Marañón entén que això és un greuge dins de la mateixa comarca «que fa incrementar els trajectes en cotxe de Manresa a Sant Vicenç» per part d'usuaris que hi agafen el tren per no pagar tant.

La petició de millores en el transport que fan els comuns també s'estén a la xarxa viària de la comarca, «amb una C-55 que no absorbeix tota la demanda quan al costat tenim una C-16 plenament amortitzada», recorda Marañón. En aquest sentit, el partit insisteix en les reiterades demandes que s'han fet des del ter-ritori reclamant l'alliberament del peatge de la C-16. Tanmateix, i mentre no arriba, reclama que es facin extensius a tot el dia els descomptes que ara s'apliquen per franges horàries a l'autopista.