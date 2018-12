Malmeten de nou la gran estelada de la carretera de Castellnou

L'estelada gegant que hi ha a la carretera que uneix Santpedor i Castellnou de Bages ha tornat a patir un atac espanyolista aquesta matinada de dijous. La bandera ha estat parcialment arrencada del talús després que uns desconeguts hagin sostret part de la malla metàl·lica que la subjecta i n'hagin malmès, així, la part superior esquerra, que ha quedat penjant.

La bandera ha patit desperfectes en diverses ocasions al llarg d'aquest any. El 21 de març uns espanyolistes, alguns, com Jaime Vizern, ja identificats per la policia per participar en altres accions i manifestacions de l'extrema dreta, van pintar l'estelada per transformar-la en una bandera espanyola. Els veïns van convocar el dia 24 una pintada popular per arreglar-la.

La darrera acció contra la gran estelada va ser a principi d'abril, quan va ser de nou reconvertida en una bandera espanyola. Uns dies abans, l'1 d'abril, un grup d'ultres va intentar fer malbé la bandera i es va encarar als independentistes que l'endemà havien quedat per arreglar-ne els desperfectes. Els Mossos d'Esquadra van haver d'intervenir per calmar els ànims. Després d'aquests episodis vandàlics, membres dels CDR de Santpedor i Castellnou van refer l'estelada i van col·locar un gran llaç groc al costat, juntament amb les paraules "República catalana". Aquesta acció va tenir lloc el 30 d'abril.