Riera assenyala Anna Gabriel com una «excel·lent» candidata a les europees

El diputat de la CUP Carles Riera ha assenyalat l'exdiputada Anna Gabriel com una "excel·lent" candidata si la formació anticapitalista decideix aquest dissabte presentar-se a les eleccions europees del maig. En una entrevista a 'Els Matins de TV3', ha assegurat que Gabriel, que es troba a Ginebra, està a disposició del moviment perquè és una persona "molt lleial i disciplinada" tot i remarcar que encara no s'ha parlat de noms ni possibles coalicions. Preguntat per si ara la CUP tornaria a investir Quim Torra com a president de la Generalitat, Riera ha respost que "si es mira què ha passat", els diputats cupaires no ho haurien de tornar a fer. Pel que fa a l'actuació dels Mossos, Riera ha defensat que quan Vox convoca una manifestació, s'ha de prohibir o "encapsular" en un lloc on no causi problemes.

Segons Riera, el president de la Generalitat "s'ha adonat" que no és possible la via de la negociació amb l'Estat i s'ha acostat a les tesis de la unilateralitat. El problema, ha afegit, és que les "actituds de Torra no es tradueixen en les actuacions del govern autonomista". Per aquest motiu, creu que ara, vist el què ha passat, els diputats de la CUP no haurien de tornar a investir Torra.

En l'àmbit policial, Riera ha tornat a criticar l'actuació dels Mossos a Girona i Terrassa i ha considerat que hi ha la percepció que dins del cos "segueix vigent el 155". Així mateix, ha acusat el Govern d'actuar amb un model propi de l'1-O, equiparant-lo així amb l'actuació de la policia espanyola i la Guàrdia Civil durant el referèndum de l'any passat.

Riera també ha defensat que quan Vox convoca una manifestació, "s'ha de prohibir o encapsular en un lloc on no causi problemes" i ha considerat que "a l'extrema dreta i al nazisme no se'ls ah de concedir llibertats polítiques ni d'expressió, perquè professen l'odi".

El diputat cupaire considera que la reunió del Consell de Ministres del 21 de desembre a Barcelona és una "provocació i un acte colonial" i malgrat el "relat de la violència que li interessa a l'Estat", creu que els catalans no han de caure a la trampa i no han de quedar-se a casa el pròxim 21 de desembre.