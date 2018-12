Una tardor amb rècords de pluja a les comarques centrals

La tardor climàtica (que va de l'1 de setembre al 30 de novembre) s'ha tancat amb rècords de pluja a les comarques centrals, on bona part dels observatoris no assolien quantitats tant elevades de precipitació des de feia més de vint anys. Ha estat una estació excepcionalmet plujosa, i lleugerament més càlida de l'habitual, seguint la tendència generalitzada que hi ha hagut en el conjunt del país.

De setembre a novembre, Manresa ha acumulat 299,1 litres d'aigua per metre quadrat, segons dades del Camp d'Aprenentatge del Bages (a la Casa de la Culla). Això representa un 62 % més respecte els valors mitjans climàtics registrats en aquest mateix període des del 1916, que és l'any en què es van començar a registrar dades (alguns anys del primer terç del segle passat són incomplets). A la capital del Bages encara va ploure més la tardor del 2011 (367,4 litres), però tret d'aquell any, no trobàvem registres tan elevats en aquesta època des de mitjan de la dècada dels 90.

Altres poblacions de les comarques centrals tenen situacions similars, i en algunes ocasions fins i tot ens hauríem de remuntar encara més lluny per igualar la xifra d'aquest any. És el cas de Berga o Moià, per exemple, on feia 24 anys que no plovia tant entre setembre i novembre.

En aquest període, Berga ha recollit 388 litres per metre quadrat, i això coverteix aquesata tardor en la més plujosa des del 1994 i la segona des del 1954 (que és el primer any del qual es tenen registres) segons dades facilitades pel meteoròleg berguedà Aleix Serra, del Servei Meteorològic de Catalunya. Això suposa un increment del 75 % respecte la mitjana climàtica, després de l'octubre més plujós de tota la sèrie (218 litres), i d'un novembre també per sobre de la mitjana (van caure 81,5 litres), mentre que el setembre s'hi va ajustar (amb 88,5). Octubre i novembre han estat els mesos més plujosos arreu, després d'un setembre més aviat sec.

A Moià tampoc no plovia tant des del 1994 (segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya). Aquesta tardor han caigut 340 litres, i el 1994 en van caure 382,2. Els rècords, des de les primeres dades del 1950, són els 448,7 litres del 1962, o els 410,5 del 1965.

Als registres del servei meteorològic de Catalunya consten altres estacions de les comarques centrals amb quantitats rècord de pluja durant la tardor com a mínim dels últims vint anys. És el cas de Gisclareny (amb 527,4 litres acumulats), Sant Salvador de Guardiola (amb 376 litres), o Pinós (amb 310,1).

Dos graus més de mitjana

Si la pluja ha destacat pels seus valors excepcionalment elevats, la tamperatura a les comarques centrals també ha estat lleugerament més alta, però sense assolir valors extrems. De fet, aquesta tardor ha estat càlida pràcticament a tot el país, i la Catalunya Central figura entre els territoris en què hi ha hagut una anomalia més alta (al voltant d'uns dos graus per sobre de la mitjana climàtica). També han destacat per damunt de l'habitualles terres de Ponent, el Prepirineu Occidental, i l'Alt Empordà.