Un grup de suriencs està fent un dejuni de 48 hores a la sala de plens de l'Ajuntament

Una grup de ciutadans de diversos partits, entitats i barris de Súria està fent un dejuni de 48 hores "en solidaritat amb les peticions dels presos polítics que fan vaga de fam" a la presó de Lledoners. Aquest matí de dijous hi havia una quinzena de persones a la sala de plens de l'ajuntament de Súria, però n'hi ha que han marxat i hi ha quedat un grup més reduït. En total, fins aquesta tarda de dijous, hi han anat passant una quarantena de persones, si bé no totes fan el dejuni complet. La intenció és fer-lo durar fins la tarda-vespre de demà divendres.

Els impulsors han explicat que al matí han ocupat la sala de plens, que hi ha anat l'alcalde del municipi, li han explicat i "s'ha solidaritzat amb nosaltres". També han passat a saludar-los alguns regidors del consistori.

Es tracta d'un acte obert a tothom. Entre la quinzena de persones que ho ha mogut n'hi ha que s'hi quedaran a dormir. Alhora, tenen previst celebrar una assemblea oberta per parlar de la situació política i dels presos que fan vaga de fam. "Tothom que hi vulgui aportar qualsevol cosa en aquest moment polític tan delicat ho podrà fer", apunten. Remarquen, alhora, que "no podem viure de manera habitual la nostra vida des de fa ja un any perquè cada dia i a cada moment ens arriben notícies que no podem acceptar. Alguna cosa hem de fer i, tot i que siguin simbòliques, si serveixen per remoure la consciència de la gent, també és molt important".

D'altra banda, aquest grup d'independentistes també ha redactat una postal per enviar-la als presos. En ella, expliquen que volen posar "el nostre gra de sorra" per sumar-se a les "justes reivindicacions que us han dut a fer la vaga de fam".