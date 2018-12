Santpedor denunciarà l'arrencada de la malla de l'accés a Castellnou per fer perillar el talús

L'estelada gegant que hi ha en un talús del camí asfaltat que uneix Santpedor i Castellnou de Bages (que és l'accés a aquest municipi) va tornar a rebre un atac la matinada de dijous. En aquesta ocasió, però, l'acció no es va centrar a malmetre o modificar la bandera (en una ocasió la van repintar com a espanyola), sinó que van actuar directament sobre la xarxa protectora del talús sobre la qual es va confeccionar en el seu moment l'estelada.

El que van fer els autors de la bretolada la matinada de dijous va ser arrencar els suports que subjectaven la malla des de la part superior, de manera que bona part d'aquesta es va desprendre i va quedar parcialment cargolada i despenjada, deixant al descobert el talús sobre el qual està instal·lada per evitar que hi hagi despreniments. Ahir a primera hora del matí, quan es va veure l'estat en què estava la malla, els ajuntaments de Santpedor i Castellnou (el punt afectat es troba en terme del primer) es van posar en contacte i van arribar a valorar la possibilitat de tancar el vial al trànsit si suposava cap perill per a la circulació, però finalment es va descartar. Cap al migdia, la xarxa ja estava recol·locada.

Tanmateix, l'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, manifestava la voluntat del consistori de denunciar el fet, ja que tant ell com el batlle de Castellnou, Domènec Òrrit, ho consideren un delicte contra la seguretat del trànsit, perquè l'acció va deixar desprotegit un talús que es podria haver desprès sobre la calçada.

Aquest vial, tot i que és l'únic accés a Castellnou de Bages, no és una carretera sinó que consta com un camí asfaltat, motiu pel qual el manteniment correspon als ajuntaments, tot i que des de fa dècades demanen que l'assumeixi una administració superior.

El fet que ahir es pogués portar a terme una reparació tan ràpida de la xarxa va ser casual, ja que, segons va explicar l'alcalde de Santpedor, «havíem contractat una empresa perquè ens hi fes diferents actuacions de manteniment, i entre les tasques encomanades hi havia la de repassar si aquest talús estava en bones condicions, i precisament aquests dies els tenim treballant aquí. Per això, tan bon punt hem vist el que havia passat, els hem demanat que fessin la reparació de la malla que havien malmès».

L'estelada ha patit desperfectes en diverses ocasions al llarg d'aquest any. El 21 de març uns espanyolistes van pintar l'estelada per transformar-la en una bandera espanyola. Els veïns van convocar el dia 24 una pintada popular per arreglar-la. La darrera acció va ser a principi d'abril, quan va ser de nou reconvertida en una bandera espanyola. Uns dies abans, l'1 d'abril, un grup d'ultres va intentar fer malbé la bandera i es va encarar als independentistes que l'endemà havien quedat per arreglar-ne els desperfectes. Membres dels CDR de Santpedor i Castellnou van refer l'estelada el 30 d'abril i van col·locar un gran llaç groc al costat, juntament amb les paraules «República catalana».