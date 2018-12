La Fundació Alícia presenta una guia per al tractament del càncer colorectal

La Fundació Alícia i l'Institut Català d'Oncologia (ICO) presenten el proper dilluns una guia sobre Recomanacions dieteticoculinàries durant el tractament del càncer colorectal. L'objectiu de la publicació és dotar d'una eina pràctica i de fàcil ús les persones amb aquest tipus de càncer per tal d'ajudar-les a millorar la seva alimentació i, així, afrontar amb més garanties el tractament de la malaltia.

La presentació es farà dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, a la Pedrera i s'emmarca en l'activitat Ciència After work, un fòrum on debatre, discutir i conèixer allò que s'està treballant en matèria de ciències de la salut, la tecnologia, la física i la genètica, entre altres, en centres referents del territori.

La directora científica de la Fundació Alícia, Elena Roura, explica que «un bon estat nutricional afavoreix la recuperació, disminueix les complicacions del tractament i millora el pronòstic». Roura posa un accent especial en la importància de tractar el tema des del «rigor», però «d'una manera senzilla» per fer-lo accessible i de fàcil aplicació per a tothom. La guia contextualitza l'alimentació en el marc del tractament de la malaltia explicant-ne els possibles efectes secundaris i com fer-hi front, així com exposant exemples de menús tipus i receptes fàcils de fer. És el cinquè volum de la col·lecció Menjar durant el tractament del càncer.