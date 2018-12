L'Any Pompeu Fabra entra a la residència

La residència Relat d'Avinyó s'ha sumat a la multitud d'actes que s'han organitzat arreu del país per commemorar l'Any Fabra, que es clou dilluns vinent. Ho ha fet amb un taller on ha treballat amb els seus residents la figura del mestre de la llengua catalana. Ahir al matí, com a cloenda d'aquesta activitat, el centre avi-nyonenc va rebre la visita de Joan-Elies Adell, director de la Institució de les Lletres Catalanes, que va glossar el vessant literari de Pompeu Fabra.

Els residents han treballat enguany la figura i l'obra del lingüista i gramàtic català més il·lustre en el marc del taller «Bibliotemàtica», que des del 2012 realitza el centre amb l'objectiu de treballar les històries de vida per fomentar «la socialització, l'expressió individual i l'autoconfiança», segons la treballadora social i coordinadora de l'activitat, Ramona Griñó.

D'aquesta manera, durant el taller, que s'ha fet els divendres al matí, s'han pogut treballar aspectes com «la memòria, la dicció i el respecte al torn de paraula» i, en aquesta ocasió, ho han fet a través de la figura de Pompeu Fabra, coincidint amb els 150 anys del seu naixement i els 100 de la publicació de la Gramàtica catalana.

El director de la Institució de les Lletres Catalanes, Joan-Elies Adell, va posar ahir el colofó a l'activitat sociocultural en un acte que també va tenir la col·laboració de la biblioteca d'Avinyó. El poeta, traductor i filòleg valencià va fer una conferència centrada en la relació de Fabra amb la literatura i va recordar als residents que «si som aquí parlant el català que parlem és gràcies a Pompeu Fabra», que va convertir la llengua en una gramàtica.

Adell va destacar que «hi ha molta literatura al seu diccionari» i va centrar la seva xerrada en tres àmbits de la relació de Fabra amb el món literari. Va parlar de la seva activitat com a traductor, que va ser «fonamental en la seva formació per fer del català una llengua literària moderna», va dir. Va fer referència també a la selecció d'autors catalans que va fer en el marc de la Gramàtica de la Llengua Catalana del 1912 i, finalment, es va referir al seu compromís cívic i intel·lectual durant la dictadura de Primo de Rivera. En un torn obert de paraules els residents i Adell van aprofundir més en aspectes de la vida de Fabra.

Com no podia ser d'una altra manera, l'acte es va cloure amb lletres, amb la lectura del poema que Pere Quart va dedicar a Fabra amb motiu del centenari del seu naixement. El va recitar Jordi Vilar, voluntari de la residència.