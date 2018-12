Sallent lliga amb una nova constructora la represa de les obres del pont vell el 2 de gener

Sallent reprendrà el 2 de gener la reforma del pont vell que té aturada des de l'estiu, després que l'empresa que se'n cuidava, Construccions Jordi Riera, es declarés en concurs de creditors i deixés l'obra a mig fer. L'administrador concursal està a punt de tancar un acord de cessió de contracte amb una nova constructora, que disposarà d'un màxim de tres mesos per enllestir els treballs.

Les negociacions s'han fet amb l'empresa Vialser, la mateixa que ja està treballant en les obres de millora que s'estan fent a la travessera del poble, i és previst que els propers dies les dues parts signin la documentació pertinent per poder reprendre els treballs. De fet, «els podríem començar la setmana vinent», ha explicat l'alcalde de Sallent, David Saldoni, però s'ha considerat que era millor esperar al 2 de gener «i evitar la intermitència» que hauria suposat haver de treballar amb Nadal i Sant Esteve pel mig. Remarca els tres mesos de termini màxim que hi ha d'execució, i no es descarta que a final de març les obres ja puguin estar acabades. Ara el pont és obert provisionalment per a vianants, però es tornarà a tancar i hi romandrà mentre s'hi treballi.

Els problemes econòmics de l'anterior constructora han mantingut aturats els treballs prop de quatre mesos, tenint en compte que després de les vacances de l'agost es va declarar en concurs de creditors i ja no els va reprendre. A partir d'aquí es va obrir un període d'incertesa en espera que l'administrador concursal trobés una nova empresa per a la cessió del contracte, «que és el mateix i no suposa cap sobrecost per a l'Ajuntament», apunta Saldoni.

Mentrestant, i per mirar d'avançar temps, l'Ajuntament va encar-regar el material de formigó que ha de formar part de la nova plataforma del pont, tenint en compte que la seva fabricació requereix gairebé dos mesos de feina. Aquest avançament permetrà disposar-ne pels volts del 15 de gener. Abans, la nova empresa encarregada de les obres treballarà en el condicionament del terra per col·locar aquestes lloses. Un cop posades, s'haurà de pavimentar el pont, i finalment, instal·lar el mobiliari, les baranes, i la nova il·luminació.



Gairebé mig any de retard

Tot plegat haurà fet retardar prop de mig any unes obres que inicialment era previst que s'acabessin a l'octubre. Saldoni lamenta aquest retard, però destaca «la bona feina d'advocats i tècnics, que ha permès resoldre la situació en tres mesos», i en aquest sentit assegura que «hem estat els més ràpids» en comparació d'altres casos d'obres aturades perquè la constructora s'ha declarat en concurs de creditors. «S'han de complir tots els aspectes legals que comporta la legislació de contractació pública, i això és lent, però hem posat tots els esforços perquè l'aturada fos la mínima possible», diu Saldoni, i assegura que «hi hem guanyat com a mínim dos mesos de temps».

L'Ajuntament s'ha beneficiat de la nova pròrroga d'un any que la Generalitat li va concedir a l'octubre per poder acabar les obres que li subvenciona amb la Llei de Barris, que inclouen la reforma del pont vell que inicialment s'hauria d'haver enllestit aquest any 2018.