Xavier Silva repetirà com a candidat del PDeCAT a Monistrol de Montserrat

Xavier Silva Galera encapçalarà la llista del PDeCAT a Monistrol de Montserrat als comicis municipals del maig del 2019, i es presentarà sota la marca de Junts per Monistrol de Montserrat.

Silva, que va cursar el segon grau de formació professional d'Electricitat electrònica, és tècnic de manteniment a l'empresa manresana Ausa. Pel que fa a la seva trajectòria política, ja ha estat candidat a l'alcaldia de Monistrol els anys 2007, 2011 i 2015, i va ser la candidatura més votada en els dos primers comicis, tot i que no va poder assolir l'alcaldia en cap de les tres ocasions. Actualment i des del 2007, és regidor a l'oposició al consistori monistrolenc.

Xavier Silva va ser escollit en una assemblea conduïda pel seu president local, Jordi Elias, i que va tenir la presència i intervenció de la presidenta comarcal, Ivet Castaño. Els associats i associades assistents van ratificar la seva candidatura per unanimitat.

Silva ha posat de manifest que es presenta amb la mateixa il·lusió o més que la primera vegada que va entomar aquest repte, amb la diferència que a hores d'ara pot aportar una experiència més gran. El futur candidat de Junts per Monistrol també ha remarcat les seves ganes de continuar treballant per Monistrol de Montserrat, liderant un projecte «atractiu i ambiciós», que sigui la millor alternativa per al municipi, a la vegada que ha agraït la confiança que ha dipositat en ell, un cop més, l'equip del municipi.