La mare d'Anna Gabriel fa una crida a la fermesa en un acte a Santpedor

«Ser optimista amb una filla que no pot tornar a casa és difícil, però hem de ser ferms per defensar la democràcia». Aquesta va ser una de les reflexions que Maribel Sabaté, mare d'Anna Gabriel, va compartir ahir amb els assistents que van acudir a la presentació del llibre Jo també porto el llaç groc, de la periodista Maria Xinxó, que es va organitzar a Santpedor. L'autora del llibre i la mare de l'exdiputada de la CUP van considerar que sovint el llaç groc s'identifica com «un símbol d'odi, però és un símbol que posa de manifest la reivindicació d'un empresonament injust».

L'acte es va celebrar a la Sala 1 d'Octubre de la biblioteca Pare Ignasi Casanovas de Santpedor i gairebé totes les cadires es van omplir. L'autora del llibre Jo també porto el llaç groc havia previst presentar l'obra acompanyada de la mare d'Anna Gabriel i de Roger Español, la persona que va perdre la visió d'un ull durant les càrregues de l'1 d'octubre. Tot i així, per motius personals, aquest últim no va poder assistir a l'acte.

Es tracta d'un llibre que recull cent testimonis de persones que llueixen el llaç groc en el seu dia a dia i té l'objectiu de posar de manifest la varietat de motius que duen una persona a dur aquest símbol. La conversa entre Sabaté i Xinxó, conduïda pel periodista Marc Martínez, va discórrer entre les reflexions entorn al llaç groc i la situació actual d'Anna Gabriel a Ginebra.

Maribel Sabaté va destacar la bona acollida que la seva filla ha rebut a Ginebra. «Va arribar en un nou país només amb una motxilla a l'esquena però, gràcies al seu advocat (Olivier Peter), li van obrir les portes d'una casa», va explicar. Va recordar la duresa «del dia que l'Anna em va dir que marxava». «Ella volia evitar la humiliació davant d'un Estat en el qual no creu i evitar que li privessin moure's per defensar els seus ideals», va remarcar Sabaté.

Va considerar que els presos es troben en una situació més greu que els polítics que han marxat de Catalunya. «Però el fet de no poder fixar una data de tornada per a la meva filla m'entristeix», va explicar. «Començo a fer-me gran i em fa por la incertesa de no saber quan serà l'últim cop que la veuré», va confessar Maribel Sabaté. Però va assegurar que intenta conviure amb aquesta situació i «convertir-la en una lluita per la democràcia i els drets de les persones».

De fet, ella també va ser una persona activa en la política, ja que va ser regidora del PSUC a Sallent durant els anys 80, una època en què era poc freqüent veure-hi dones. «La política a casa nostra sempre s'ha viscut molt», va remarcar. Va afirmar que, en el moment actual que vivim, «hem de moure'ns per assolir la independpencia, sigui pel camí que sigui, però amb la intel·ligència de no discutir entre nosaltres».

L'autora del llibre, Maria Xinxó, també va insistir en el fet d'acostar posicions entre les persones que aposten per camins diferents per dur a terme la independència. Inclús va destacar que li agradaria que el seu llibre «arribés a aquelles persones que conceben el llaç groc com un símbol de divisió i ressentiment».

De fet, la periodista va explicar que, en un sopar groc, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va comprar-li dos llibres, un per a ell i l'altre per a la líder de l'oposició, Inés Arrimadas. «Aquesta setmana el conseller ja li ha entregat el llibre i m'agradaria que tingués temps de llegir-lo», va comentar . Va destacar que «si el llegeix veurà que hi ha persones que presenten motius molt diversos per dur el llaç groc, inclús n'hi ha que no tenen una posició independentista».