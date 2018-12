Artés instal·la el primer punt de càrrega per a vehicles elèctrics del municipi

L'Ajuntament d'Artés ha instal·lat un carregador de vehicles elèctrics, ubicat al recinte de Cal Sitjes. És de càrrega semiràpida, que té una potència de 22 kW i permet la recàrrega dels vehicles elèctrics entre 2 i 4 hores (amb 2 endolls del tipus 2). L'espai estarà obert les 24 hores del dia. Per accedir a la recàrrega cal fer-ho via targetes d'identificació per radiofreqüència, i el seu ús serà gratuït temporalment.

L'Ajuntament ha posat en relleu que aquesta instal·lació s'emmarca en la política de fomentar la mobilitat sostenible i que per promocionar l'ús d'aquest tipus de vehicle ja ha modificat les ordenances fiscals, per bonificar el 75% de l'impost als vehicles de tracció mecànica. També ha adquirit un vehicle elèctric per a la brigada municipal.

En la línia de promoure la sostenibilitat, aquesta setmana s'acaba de connectar la instal·lació de 34 plaques fotovoltaiques a l'escola Doctor Ferrer. Són plaques de 275 Wp amb una potència màxima de 9.350 Watt i un màxim de 13.558 kWh generat/any.

A aquesta instal·lació n'hi ha de seguir una altra de més plaques solars a l'escola bressol municipal, en un projecte conjunt amb la Diputació de Barcelona i amb finançament europeu.