La pluja fa traslladar la Fira de Santa Llúcia de Sant Fruitós

El mal temps va obligar a canviar de lloc la 12a edició de la Fira de Santa Llúcia de Sant Fruitós, que organitza el Col·lectiu de Recerca Històrica amb la col·laboració de l'Ajuntament, entitats i comerç local. La trentena de parades van ser traslladades del recinte de la Sagrera, on s'havia de celebrar, fins al Cobert de la Màquina de Batre, on es van desenvolupar les diferents activitats programades aixoplugades per aquesta instal.lació.

Malgrat la climatològica no va acompanyar, molts santfruitosencs i visitants van passar pel Cobert, recorrent les parades del comerç local, d'artesans i d'articles nadalencs, al mateix temps que podien gaudir de les ballades dels gegants, de les cantades de nadales a càrrec de l'Escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós de Bages i del concert de nadales del Club de la Guitarra de Sant Fruitós de Bages i Som Riu D'Or. Al migdia va tenir lloc un caga tió popular que va reunir un bon nombre d'infants, que van rebre un obsequi del tió.