La restauració interior de l'església de les Torres de Fals començarà abans de l'estiu

L'Ajuntament de Fonollosa ja té sobre la taula la proposta de restauració de la nau central, la capella gòtica i la capella fonda de l'església de Sant Vicenç de les Torres de Fals que ha elaborat la Diputació, i que voldria afrontar abans de l'estiu. Aquestes obres donaran continuïtat a la rehabilitació del cor que s'acaba d'executar, i permetran adequar definitivament l'espai interior del temple per acollir activitats culturals que fins ara «el seu estat de degradació no permetia», tal com ha apuntat l'alcalde, Eloi Hernàndez.

El projecte, que l'equip redactor encapçalat per l'arquitecte Xavier Guitart, expert en rehabilitació de patrimoni, acaba d'entregar a l'Ajuntament, està pendent ara de la seva aprovació, que es preveu per a començament d'any. Cap a l'abril es voldrien adjudicar les obres, que començarien abans de l'estiu i tindran una durada màxima de vuit mesos. Costaran 200.000 euros, finançats per la Diputació.

Es tracta d'una àmplia intervenció concentrada bàsicament a l'interior del temple, per bé que també s'actuarà a la façana principal, la del migdia. El gros de l'obra afectarà el paviment, tant de la nau central com de les dues capelles i del presbiteri. En cada cas s'ha fet una anàlisi específica del seu estat actual, i la restauració es farà substituint les peces ceràmiques o de pedra malmeses per unes altres el màxim de similars possible, amb la idea «de no inventar res, sinó de recuperar tot el que sigui recuperable i amb el mínim impacte», segons ha apuntat l'arquitecte municipal i coneixedor del projecte, Jordi Pont.

També s'intervindrà en els paraments verticals del presbiteri, l'atri, les dues capelles i la nau central. S'hi farà una neteja i sanejament, i en alguns casos es restaurarà el revestiment de guix i s'hi posaran veladures.

Paral·lelament a tots aquests treballs, l'interior del temple també es deixarà tècnicament a punt per a usos polivalents de caràcter públic, amb una il·luminació adequada a cada tipus d'esdeveniment que el temple pugui acollir, des d'una missa fins a una exposició de quadres o un concert... D'altra banda, s'adequaran uns serveis sanitaris a la capella fonda amb forma de moble perquè tinguin el mínim impacte visual possible.



Millores a la façana del migdia

Tret d'una revisió de la coberta de la capella fonda per canviar teules i assegurar que no hi ha filtracions d'aigua, les actuacions a l'exterior en aquesta fase es limitaran a la part moderna de la façana del migdia, on es preveuen tasques de neteja, sanejament i restauració. Entre altres coses, s'extraurà la calç inestable i es repararà amb material nou, es consolidaran els revestiments originals, i es repassarà el ràfec de la coberta. També es restaurarà la portalada de fusta i es reobrirà la finestra ara tapiada que hi ha al damunt, la qual cosa donarà més llum al cor.

Cap a la museïtzació

La fase de restauració de l'església de Sant Vicenç de les Torres de Fals que s'executarà l'any que ve deixarà l'interior adequat per a usos culturals fins a culminar en un espai museístic vinculat a les torres de Catalunya dins el conjunt monumental de les Torres de Fals. Tanmateix, després d'aquesta fase encara en quedaran dues més: una afectarà una segona capella fonda, la sagristia i la sobresagristia; i l'altra, la resta de façanes, cobertes i el campanar.