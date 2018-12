Sant Fruitós tindrà abans de dos anys un túnel de vent prop de l'aeròdrom

Sant Fruitós de Bages disposarà en un termini màxim de dos anys d'un túnel de vent obert al públic per poder experimentar la sensació de la caiguda lliure similar a la dels paracaigudistes. El construirà BCN Skytunnel SL en uns terrenys molt propers a l'aeròdrom, que l'empersa BCN Sky Dive, del mateix grup empresarial, ja gestiona al municipi.

La possibilitat de construir un túnel de vent a Sant Fruitós que aquest diari va avançar el 6 de desembre passat,https://www.regio7.cat/bages/2018/12/06/sant-fruitos-podria-acollir-complex/514133.html s'ha confirmat després que aquest dilluns la junta de govern hi va donar el vistiplau, de manera que BCN Skytunnel s'ha adjudicat la concessió d'ús d'aquests terrenys de propietat municipal per a un període d'explotació de 50 anys des del moment que es posi en marxa. És un solar d'uns 5.000 m2 en un extrem del polígon de La Serreta i separat de l'aeròdrom per l'eix transversal, que l'Ajuntament volia destinar a alguna activitat de caire lúdico-esportiva. Per això va fer una crida a rebre propostes, i la de BCN Skytunnel és l'única que s'ha presentat. Després d'estudiar-la i de comprovar «que ha superat els criteris mínims de valoració que demanàvem», la junta de govern local li ha donat la concessió, segons explicava ahir a aquest diari l'alcalde, Joan Carles Bartanés. I és que, tot i haver estat l'única proposta que hi optava, si no hagués assolit la puntuació mínima demanada, el concurs s'hauria declarat desert, remarca Batanés.

Més equipaments i un cànon

A banda del túnel de vent, i com a contrapartida a la concessió, la promotora haurà d'adequar en els mateixos terrenys una àrea d'ús públic d'estada amb capacitat per a set autocaravanes, i un parc infantil. A més, l'empresa haurà de pagar a l'Ajuntament un cànon anual sobre el percentatge de beneficis que obtingui per a l'explotació del complex i que mai podrà ser inferior als 10.000 euros.

L'Ajuntament també ha establert com a condició a l'empresa un termini màxim de dos anys per posar en funcionament el futur complex, sense que es descarti la possibilitat que es pugui anar obrint per parts. BCN Skytunnel ha de fer ara el projecte executiu tant del túnel com de l'espai per a autocaravanes i del parc infantil, i sol·licitar la llicència d'activitats i obres per construir i posar en marxa les propostes.

Serà a partir d'aquest projecte que es coneixeran les característiques i les dimensions que tindrà el futur túnel de vent de Sant Fruitós, a l'estil del que hi ha a Empúriabrava però possiblement sigui més petit, segons ha pronosticat Batanés. El túnel de vent és una instal·lació que, com en el cas del d'Empúriabrava, es pot destinar a úsos lúdics per viure l'experiència de volar i recrear la sensació de caiguda lliure, en un espai en forma de tub amb ràfegues de vent que poden assolir els 300 quilòmetres per hora, i sempre supervisat per monitors.

La ubicació del futur complex a Sant Fruitós no requerirà, per ara, de millores en els accessos perquè ja estan ben definits, i fins i tot hi ha un camí d'enllaç entre aquest emplaçament i l'aeròdrom.