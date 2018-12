Santpedor impulsa una borsa de locals buits al barri antic per fomentar el comerç

L'Ajuntament de Santpedor ha posat en marxa una nova iniciativa per dinamitzar el Barri Antic del poble que consisteix a intentar tornar a donar activitat als locals buits del centre històric.

Es tracta del programa «Obrim les persianes», que posa en contacte persones que volen llogar un local al Barri Antic i els propietaris de locals que en aquests moments estan buits. La idea parteix d'un cens municipal dels locals comercials del centre històric, tant els que estan oberts al públic com els que no. Va posar sobre la taula que més d'una vintena de locals estaven tancats i es va decidir buscar els motius pels quals no s'havien tornat a obrir.

Molts propietaris van manifestar durant l'elaboració del cens la seva voluntat de llogar l'espai sempre que hi hagués un mediador de confiança. També es dona el cas de persones que volen obrir el seu negoci i el primer lloc on van a demanar és a l'administració pública, de manera que l'Ajuntament ha decidit fer el paper de mediador de forma activa.

Aquesta iniciativa se suma a les accions que s'han desenvolupat els dos darrers anys per donar més vida al centre històric. Tradicionalment ja ha acollit accions com la Fira de Sant Miquel i altres que han estat iniciativa de la CUSA. Recentment s'ha impulsat la Fira Santpedor en Flor, que se celebra a la primavera, i Els dissabtes a plaça, que consisteix a celebrar dos mercats a les places del Barri Antic, de productes de proximitat i de segona mà, i que es fan el primer dissabte de cada mes.