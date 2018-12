El Bages amplia el servei presencial d'atenció a la pobresa energètica

El Consell Comarcal del Bages ha ampliat a 18 municipis l'atenció presencial de l'Oficina Comarcal d'Assessorament Energètic i Atenció a la Pobresa Energètica, que ha tornat a posar en marxa aquest mes de desembre. El servei, que és pioner, té per objectiu garantir el dret a l'accés als subministraments bàsics d'aigua, llum i gas. En la primera edició, el primer semestre d'aquest any, va atendre 300 casos.

L'oficina itinerant està adreçada a totes les persones empadronades en algun dels 29 municipis de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials (tots els de la comarca excepte Manresa), tant a les que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i energètica i tenen dificultats per pagar les factures, com a les que volen millorar l'eficiència de casa seva i reduir despesa.

El conseller comarcal d'Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, ha destacat que la lluita contra la pobresa energètica és per al Consell Comarcal una prioritat política de primer ordre i «no es vol conformar a donar ajudes d'urgència social i actuar d'apagafocs». Per això, aposta per «un servei itinerant, gratuït i accessible a tothom que actuï des de la prevenció». Marañón també ha reclamat al govern de la Generalitat més implicació en la lluita contra la pobresa energètica.

Com a novetat, per facilitar l'accés i evitar desplaçaments, l'oficina oferirà servei presencial a 18 municipis, 6 de forma permanent cada setmana com ja es feia (Navàs, Sallent, Artés, Sant Joan de Vilatorrada, Cardona i Sant Vicenç de Castellet) i, com a mínim, un cop al mes en 12 pobles més (Santpedor, Balsareny, Navarcles, Sant Fruitós de Bages, Avinyó, Callús, Súria, Sant Salvador de Guardiola, Castellgalí, Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar i el Pont de Vilomara).

En aquesta segona edició, es faran xerrades en alguns dels municipis i s'estudia la possiblitat de garantir hores d'urgència per als casos que ho requereixin. També es preveu la possibilitat de fer visites a domicili en el cas de persones que tinguin dificultats de mobilitat. Per accedir al servei s'ha de demanar cita prèvia al telèfon 682 861 998 o enviant un correu a l'adreça electrònica oficinaenergetica@ccbges.cat.