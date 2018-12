Ferran Estruch optarà a un tercer mandat a Cardona com a candidat d'Esquerra

L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch (Esquerra Republicana), optarà a la reelecció en les properes municipals del maig del 2019. El seu nom ha estat l'únic proposat per l'executiva local d'Esquer-ra, que l'haurà de ratificar en l'assemblea de militants que se celebrarà els pro?xims dies.

Serà la tercera vegada que Estruch encapc?alarà la llista d'Esquerra de Cardona en unes municipals. El 2011, als 25 anys, va liderar la candidatura que va aconseguir la primera alcaldia del grup republicà en el període democràtic. En aquelles eleccions, Esquer-ra va treure 6 regidors, que van augmentar a 7 (majoria absoluta) en les municipals del 2015.

Estruch ha argumentat la seva decisió en el fet que fa 8 anys «vam crear amb il·lusió, forc?a i molta responsabilitat un projecte transformador que volem mantenir per continuar fent avanc?ar Cardona» i que, «malgrat la important crisi que durant aquests anys ha afectat tot el país, hem pogut tirar endavant bona part dels projectes que portàvem en el nostre programa electoral», entre els quals l'ara alcalde i futur candidat destaca la remodelació del camp de futbol (rebatejat com a Camp de Vida Activa), la recuperacio? del cinema Modern, l'arranjament de carrers o el sanejament de l'economia de l'Ajuntament, entre altres.

Tot i això, Ferran Estruch considera que el projecte de poble del qual parla no està encara culminat. Per aquest motiu, ha decidit optar a la reelecció anant com a cap de llista a les eleccions municipals de l'any que ve, amb un equip que, ha dit, combinarà l'experiència d'aquests vuit anys de govern amb cares noves «que puguin aportar noves idees i nous punts de vista».

Estruch ha posat en relleu que aquests propers quatre anys seran clau per al futur de Cardona «ja que hi ha sobre la taula reptes transcendentals com les polítiques d'habitatge, encarades als joves, a la gent gran i a la recuperació de les antigues colònies mineres, i les polítiques d'ocupació i empresarials, amb el desenvolupament d'un nou polígon industrial, com a principals eines de desenvolupament local».

També ha destacat la continui?tat de l'aposta pel turisme i que tingui un impacte a tot el municipi, «que des del 2014 ha aconseguit, any rere any, xifres rècord de visitants», i el desenvolupament del projecte de salut Cardona 2030. Estruch destaca que la participació ciutadana, la cultura i l'educació «són també pilars d'Esquerra» i que la formació iniciarà un procés participatiu de cara al febrer per acabar de definir el programa i la llista que l'acompanyarà.