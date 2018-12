Renfe preveu restablir totalment el servei de Manresa a Terrassa aquest cap de setmana

El tram entre Manresa i Terrassa de la línia R4 de Renfe recuperarà totalment el servei aquest cap de setmana, un mes després de l'accident causat per una esllavissada a Vacarisses, que ha mantingut inutilitzat durant tot aquest temps la via que va quedar sepultada sota les roques.

Aquesta és la previsió que ahir mantenia Adif, gestor de la infraestructura, i que de fet va anunciar el president de Renfe, Isaias Táboas, quan el 3 de desembre va ser a Barcelona per parlar amb el conseller de Territori de la Generalitat sobre l'estat de la xarxa de Rodalies.

El restabliment ha de suposar no només poder tornar a disposar de les dues vies, sinó que el fet de comptar amb la totalitat de la infraestructura (i que no s'hagi d'alternar el pas dels combois, que és el que pass ara) s'ha de traduir en poder tornar a tenir l'oferta íntegra de trens i que el temps del trajecte es normalitzi, ja que en ara és molt més llarg de l'habitual. L'accident va tenir lloc el 20 de novembre i el servei es va restablir parcialment el 24. Des de llavors, hi ha disponibles un total de 18 trens de Manresa cap a Terrassa, i 17 en sentit contrari, el que equival aproximadament a la meitat del que es disposa en un dies laborables quan es funciona a ple rendiment.

Renfe ha complementat la seva oferta amb un servei de bus a les hores punta, amb un total de sis expedicions cap a Terrassa i set cap a la capital del Bages. Els temps del trajecte durant aquest període de provisionalitat són també superiors als habituals, ja que els trens cobreixen el viatge entre Manresa i Terrassa en 40 minuts, mentre que els autobusos (que només s'aturen a Sant Vicenç) ho fan en 50 minuts.

La previsió és restablir totalment el servei dissabte o diumenge, però quan s'ha de notar plenament serà dilluns, ja que el nombre d'expedicions que hi ha habitualment els caps de setmana és molt similar a la que s'està oferint en aquest període de provisionalitat. De fet, si ahir es consultava la web de Rodalies Renfe, amb els horaris de dilluns vinent ja apareixia una oferta de trens entre Manresa i Barcelona superior a l'actual.

Usuaris del servei han expressat la seva queixa perquè asseguren que els busos que s'han habilitat molt sovint no surten puntuals, i consideren que n'han posat poques freqüències. També denuncien que el dia que hi va haver vaga és van aplicar serveis mínims sobre l'horari provisional que hi ha instaurat des de l'accident, per la qual cosa els usuaris van disposar aquell dia del 25% de trens d'un dia normal.

Últimes obres

Aquests dies s'ha acabat de treballar en l'estabilització del talús i en el restabliment de les diferents instal.lacions que es van veure afectades per l'esllavissada. En concret, ha calgut substituir 80 travesses i subjeccions en una longitud de 200 metres i de 54 metres de carril. També s'ha hagut d'anivellar i alinear la via en un tram de 200 metres.

Pel que fa al sistema d'electrificació, s'ha hagut de reposar un pal de catenària, 800 metres de fil sostenidor, 400 de fil de contacte i 100 de cable guarda, entre altres elements. Finalment, pel que fa als sistemes de senyalització i comunicacions, s'està procedint a la instal·lació de 800 metres de cable de comunicacions.

A la paret s'ha estat treballant en una longitud de 180 metres amb la instal·lació d'una nova xarxa de cables ancorada amb bolons, entre altres obres.