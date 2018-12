Reobren el camí ral de Sant Fruitós després de fer-hi diverses obres de millora

Sant Fruitós ja ha reobert el camí ral al pas de vehicles i vianants després de les obres de millora que s'hi han dut terme. Les actuacions s'han centrat en dos objectius principals: augmentar les condicions de la seguretat viària i la millora de diversos elements del camí que en facilitessin la mobilitat.

En el primer cas, s'ha incidit en la segregació de la via construint un pas de formigó per als vianants i asfaltant la calçada per als vehicles. Alhora, s'ha aprofitat per dotar de més visibilitat el revolt de l'últim tram del camí abans d'arribar al polígon Riu d'Or-Casanova, i també s'ha implantat la corresponent senyalització incloent un pas elevat per a vianants que actua com a reductor de velocitat.

Pel que fa a la millora general del camí, s'ha renovat la disposició de l'enllumenat per guanyar en visibilitat. Finalment, també s'han dut a terme les tasques per conduir l'escorrentia d'aigua de la calçada per tal d'evitar que s'inundi quan plou.