Dani Mauriz serà el número 2 de la llista de Junts per Sant Vicenç de Castellet

Junts per Sant Vicenç de Castellet ha anunciat que el santvicentí Dani Mauriz serà el número 2 de la candidatura que encapçalarà Carme Jiménez en les properes eleccions municipals del mes de maig. Mauriz ha estat el responsable de la regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet des de l'any 2007 i ha aconseguit, segons informen des del partit, «revertir la delicada situació econòmica de fa onze anys, en què el consistori estava immers en un pla de sanejament».

Durant els darrers mandats, l'equip de Govern liderat per Joan Torres, va encarregar a Dani Mauriz cercar el finançament per aconseguir materialitzar projectes estratègics com són la Biblioteca Municipal (Espai Ateneu), en l'anterior mandat, i la renovació integral del camp de futbol, que s'executa en l'actualitat. Segons el PDeCAT, Mauriz ha centrat tots els seus esforços a fer compatibles una política fiscal moderada (les principals taxes i impostos es mantenen congelades des de fa deu anys) i mantenir uns serveis públics de qualitat.

Mauriz manifesta que «com sempre intentaré aportar el meu granet de sorra, perquè els diners dels santvicentins es vegin als carrers, parcs, places, equipaments, programes i festes». Jiménez s'ha mostrat molt satisfeta de «poder comptar amb el suport del Dani Mauriz, que és una garantia per la seva experiència en les finances municipals, i perquè és el seny, i l'impulsor de projectes i programes que han tingut molt d'èxit».

En l'àmbit financer, Dani Mauriz també ha assumit les responsabilitats de l'àrea de Promoció Econòmica en què destaca la creació de l'Espai Impuls SVC, equipament estratègic en què es programa formació i funciona com a espai coworking per a emprenedors, i la creació de la Nit de l'Impuls Empresarial. La trobada que reuneix el teixit empresarial i social del municipi s'ha consolidat en sis edicions en què han participat professionals de reconegut prestigi com Xavier Sala i Martín, Víctor Küppers o Antoni Bassas.

Dani Mauriz té 45 anys, és director de l'Escola Montserrat, centre especialitzat en la formació professional des de l'any 1999, i ha estat vinculat al teixit social i esportiu del municipi.