Més de 100 persones de Sant Fruitós i pobles veïns fan mantes per als presos

Mantes grogues per als polítics empresonats. Coixins grocs per als exiliats. Un centenar de dones majoritàriament de la Catalunya Central han seguit una crida feta des del grup Música per la Llibertat per fer arribar aquest record als que, arran del desenllaç del procés, viuen entre reixes o allunyats del seu país i sense possibilitats de tornar. La crida es va fer el novembre i les mantes arribaran a les cel·les.

Anna Ortega, impulsora del grup de Música per la Llibertat que cada dia des de fa més d'un any reclama l'alliberament dels presos des de la plaça de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, ha estat també la inductora d'aquesta iniciativa. Ortega va contactar amb l'Associació de Drets Civils (les parelles dels presos) per demanar si una iniciativa com aquesta de confeccionar una manta podria ser un bon regal, i amb l'aprovació a la butxaca va fer la crida en una de les concentracions diàries de Sant Fruitós.

Necessitaven que es fessin 700 quadrats de 20x20 cm, per tal que després es poguessin unir els uns amb els altres. Eren 700 trossets per a les 9 mantes, i 80 més per als 10 coixins. «Vam haver de dir que prou», explica Ortega, perquè aquella crida feta a Sant Fruitós ràpidament es va anar escampant i van començar a aparèixer voluntàries també de Manresa, Barcelona, Monistrol de Montserrat, Vic, Navarcles, Sant Llorenç de Morunys i Rubí.

Ortega va emprendre aquesta iniciativa amb un gest simbòlic. «No volem pas dir que a la presó hi passin fred, simplement era perquè se sentissin més acompanyats». Les mantes són grogues, de diferents llanes i tonalitats, i tenen totes tres quadrats fixos, el del llaç groc, el del cor i el de les quatre barres. Les mantes ara es donaran a familiars dels presos perquè en una visita les entrin a les presons.



Cartes als presos

El PDeCAT Bages, en un acte de suport als presos, muntarà una carpa dissabte per informar del perquè de la vaga de fam i es farà una encesa d'espelmes per recaptar diners per a la Caixa de Solidaritat. També es podran enviar postals als presos. L'acte és previst dissabte, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, davant de Crist Rei. Hi assistiran familiars de presos.