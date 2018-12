Trànsit està pendent de les connexions elèctriques per activar els panells de la C-55

La posada en funcionament de la xarxa de panells electrònics, sensors i càmeres que el departament de Territori i Sostenibilitat ha instal.lat al tram sud de la C-55 i carreteres properes va amb mig any de retard. La previsió és que es posi en servei en els propers dies, ja que tot el projecte està ja executat (el material instal.lat i la xarxa elèctrica estesa), i l'únic que resta pendent és donar d'alta els comptadors d'un parell de pantalles, de manera que ja es pugui activar tot el sistema. Fa mesos que un parell de panells de la C-55 mantenen un missatge permanent recordant els descomptes a l'autopista, però la resta estan apagats.

Inicialment, la previsió era que es posés en marxa el juny passat, o que almenys estigués ja a ple funcionament de cara a la tardor passada, ja que un dels factors que es controlen són les incidències per causes metereològiques. Diferents entrebancs, però, han fet que la posada en marxa s'anés endarrerint i ara és la tramitació de les altes de comptadors per part del Servei Català de Trànsit (segons Endesa, falten els de dos panells ubicats a Sant Vicenç) l'últim escull que queda pendent.

En concret, aquesta xarxa inclou 8 pantalles electròniques de senyal variable (verticals, i amb una capacitat informativa més limitada) i 16 de missatge variable (horitzontals, per enviar informacions més completes).

A més, hi haurà 4 estacions meteorològiques i 20 estacions de presa de dades (sensors) de trànsit, 11 sistemes de circuit tancat de televisió i una càmera amb sistema de detecció automàtica d'incidència.

Part dels equips aniran connectats al Centre de Control de Vic, els que estan relacionats amb la gestió de la infraestructura com són les estacions meteorològiques, els sensors i alguns panells, mentre que l'altra part de la xarxa, la que té a veure amb la gestió del trànsit, estarà connectada al Centre d'Informació Viària de Catalunya (CIVICAT).

Es tracta del que Carreteres defineix com un «sistema de gestió intel·ligent de la mobilitat» d'aquest corredor sud que formen la C-55, la C-16 i la C-58. En el tram més sensible, el de la C-55 comprès entre Castellbell i el Vilar i Manresa, s'instal·len senyals de missatge variable (col·locats al costat de la calçada) per informar els usuaris de la velocitat màxima o de restriccions de trànsit en funció de l'estat de la carretera i de possibles incidències. També es disposarà d'un sistema de sensorització a la calçada, integrat als panells, que permetrà adaptar les restriccions del trànsit a les característiques de les condicions meteorològiques de cada moment.