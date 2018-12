L'Ajuntament de Sallent signa un crèdit de prop de 900.000 euros amb la Diputació

L'Ajuntament de Sallent ha formalitzat un crèdit amb la Diputació per valor de 874.485,73 euros, dels quals 36.017,31 subvencionats per la corporació provincial. Els ajuntaments poden obtenir una línia de préstecs per a inversions a un tipus d'interès preferencial. Al llarg de tot l'any passat, la Diputació de Barcelona va signar crèdits per valor de 158.437.879,02 euros, dels quals 6.419.531,55 euros estaven subvencionats per la corporació. L'any 2016 es va firmar l'acord entre la Diputació de Barcelona i Banc Sabadell que permet impulsar el Programa de Crèdit Local, fruit del procés de selecció d'entitats realitzat durant el mateix any. El programa permet als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades reduir els costos financers dels préstecs dels municipis destinats a noves inversions.