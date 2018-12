Centres del Bages i l'Anoia incentiven la tecnologia i les matemàtiques

Dos centres del Bages, un de l'Anoia i un d'Esparreguera formen part del pla pilot per desenvolupar el programa d'innovació pedagògica Steamcat, que pretén aportar noves metodologies als centres per incentivar les vocacions científiques, tecnològiques, d'enginyeria, matemàtiques i les arts. Ahir a la tarda, al Museu Marítim de Barcelona, el programa es va presentar als mestres i professors que l'hauran de dur a terme als seus centres.

El programa serà gestionat al territori per un responsable del departament d'Educació, i en el cas de la Catalunya Central és el santpedorenc Dani Blasi. Ell estarà al càrrec de coordinar les propostes de les escoles Les Bases (Manresa), Diocesana (Navàs), l'institut Mercader (Igualada) i l'institut Jaume Callís (Vic), l'institut de Gurb, i l'escola Lluçanès, aquests tres últims a Osona. Fora de l'àmbit Catalunya Central, però dins de l'àrea de Regió7, també hi ha l'escola Roques Blaves d'Esparreguera, al Baix Llobregat.

Ahir, en la trobada al Museu Marítim, els responsables del projecte en cada centre es van poder conèixer i van començar a compartir experiències. Fins ara, el procés de selecció havia fet que cada equip de professors presentés el seu projecte. De fet, inicialment, la proposta del departament era de portar l'experiència a 40 centres, 20 de primària i 20 de secundària, però vist l'interès que hi havia, la convocatòria es va ampliar a 50 centres. El mapa de centres és desequilibrat, amb molta més presència d'escoles i instituts de Barcelona i les comarques més properes i molta menys en àrees de l'interior i, sobretot, muntanya. Ni la Cerdanya, ni el Solsonès, ni el Berguedà no tenen cap centre que participi en aquest programa.

Blasi ha explicat que la voluntat del departament és que a través de les propostes de cada centre es pugui avançar per tenir joves que cada dia més triïn estudis dels àmbits esmentats.

Per exemple, a l'escola Les Bases, a través d'un projecte de caixes niu, es vol impulsar un treball amb el grau de fusteria de l'institut Guillem Catà i amb la UPC per introduir els joves en la robòtica i la impressió 3D. O a l'escola Diocesana de Navàs, el projecte és de fer un treball més transversal del que tenen actualment, tenint en compte que aquest ja és un centre amb una llarga tradició educativa en tecnologia. I també a Igualada, l'institut Mercader vol insistir en la col·laboració amb entitats de l'entorn per afavorir l'interès en les vocacions d'enginyers, científiques i matemàtiques.

El projecte té com a prioritat interessar per aquestes vocacions que el departament té analitzat que es troben amb dificultats a l'hora que els joves les triïn perquè esdevinguin la seva professió. Però al mateix temps, es pretén incidir en determinades desigualtats, com pot ser que els percentatges de noies en aquests estudis siguin molt baixos. O fer que l'alumnat socioceconòmicament desfavorit hi trobi una oportunitat, ja que també es veu que hi tenen menys accés.

Per aplicar el nou mètode es durà a terme formació del professorat i els centres també rebran recursos per poder desenvolupar les seves propostes. Ara, a partir de les idees inicials, sera els mateixos centres els que hauran d'anar donant cos al projecte per desenvolupar un programa Steam que ha de durar 3 anys i que hauran de treballar en xarxa.