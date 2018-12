VÍDEO | L'Escolania de Montserrat i una desena d'artistes canten amb alumnes d'AMPANS

L'Escolania de Montserrat i una desena de músics han col·laborat en un videoclip, amb el cor de l'escola d'AMPANS. La lletra ha estat escrita pels alumnes de l'escola d'educació especial Jeroni de Moragas, i hi ha col·laborat solidàriament artistes de l'alçada de la pianista Clara Peya, la cantant Judit Neddermann, Guillem Roma, Els Catarres, Jo Jet i Maria Ribot, Gossos, Paula Valls i Ramon Mirabet, entre altres músics.

La cançó, que ha estat produïda als estudis de Red Factory Studio, a Sant Benet de Bages, compta amb un videoclip del making off de la gravació i recull moments de les sessions de treball que han compartit els nens i nenes de l'escola Jeroni de Moragas d'AMPANS, amb els diversos artistes que hi han participat solidàriament.

L'Escolania de Montserrat participa al videoclip i durant el concert de Nadal d'AMPANS, que se celebrarà la nit del 21 de desembre al Kursaal de Manresa, presentarà la cançó en directe amb el cor de l'escola Jeroni de Moragas.

La lletra de la cançó, que va ser escrita durant el curs passat pels alumnes de l'escola, tenia tanta força que la volien compartir amb la societat per reivindicar un gran missatge d'apoderament i d'inclusió social. La cançó comença amb tota una declaració d'intencions amb un fragment rapejat per la veu de Clara Peya: «Cant a la vida, cant a l'esforç, la veu d'aquest cor. Després de temps de partida per fer més pla aquest camí, neix la veu d'aquest cor. L'aprenentatge i la sort de compartir dia a dia amb les pròpies paraules i l'altaveu de la gent, tan igualment diferent. Aquest cant a la vida, cant a l'esforç, una nova partida».

El cor de l'escola és un projecte que va néixer fa 5 anys amb la voluntat d'introduir la música a les aules. Les persones que formen part del cor són alumnes amb necessitats educatives especials i amb gran devoció per la música. Per ells és un orgull formar-ne part i és un incentiu importantíssim per a treballar la gestió emocional, els valors i la sociabilitat.

L'escola Jeroni de Moragas és un centre educatiu concertat amb el Departament d'Ensenyament. Atén alumnes amb necessitats educatives especials en edats compreses entre els 3 i els 21 anys. Ofereix als infants i joves itineraris formatius personalitzats i adaptats amb l'objectiu de desenvolupar l'autonomia personal, social i/o laboral.

AMPANS és una fundació amb més de 800 professionals que treballa per promoure l'educació, la qualitat de vida i la plena inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o en situació de vulnerabilitat. Acompanya i dóna suport a les persones en serveis d'escola, formació, treball, atenció diürna, ocupació terapèutica, acolliment residencial, lleure, esport i tutela, fomentant l'autonomia i la igualtat d'oportunitats.