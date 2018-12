Dani Mauriz serà el número 2 de la llista de Junts per Sant Vicenç de Castellet

Junts per Sant Vicenç de Castellet ha anunciat que el santvicentí Dani Mauriz serà el número 2 de la candidatura que encapçalarà Carme Jiménez en les properes eleccions municipals del mes de maig. Mauriz ha estat el responsable de la regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet des de l'any 2007 i ha aconseguit, segons informen des del partit, «revertir la delicada situació econòmica de fa onze anys, en què el consistori estava immers en un pla de sanejament».

Durant els darrers mandats, l'equip de govern liderat per Joan Torres va encarregar a Mauriz cercar el finançament per aconseguir materialitzar projectes estratègics com la biblioteca municipal (Espai Ateneu), en l'anterior mandat, i la renovació integral del camp de futbol, que s'executa en l'actualitat. Dani Mauriz, de 45 anys, és el director de l'escola Montserrat i ha estat vinculat al teixit social i esportiu.