Dos ferits en un accident amb tres vehicles implicats a la carretera de Castellnou

PARTICULAR

Imatge de l´accident, ahir al matí PARTICULAR

Tres vehicles es van accidentar ahir al matí a la carretera de Castellnou de Bages, segons van informar fonts dels Bombers. L'accident va tenir lloc a 1/4 de 9 del matí i va causar dos ferits lleus, que van ser evacuats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

La topada, que va tenir lloc abans d'arribar a la urbanització El Serrat (venint des de Santpedor), va obligar a tallar la via al trànsit durant prop de dues hores. Alguns dels vehicles que circulaven en direcció a Santpedor van ser desviats per una pista forestal cap a Callús, i la resta van quedar aturats fins que es va reobrir la via.

Segons fonts policials, l'accident va passar a les 8.12 hores. El conductor d'un cotxe que circulava cap a Santpedor va quedar enlluernat pels llums d'un vehicle que pujava i va envair parcialment el carril de pujada, tot topant lleugerament amb un tercer vehicle. Com a conseqüència, el conductor va perdre el control del vehicle i va xocar amb una furgoneta.