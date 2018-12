El Govern aprova la pròrroga per als descomptes a la C-16

El Govern de la Generlitat va aprovar ahir la pròrroga fins a l'1 de setembre de l'any vinent del termini perquè els usuaris de l'autopista Terrassa-Manresa (C-16) disposin de Teletac o d'un altre dispositiu dinàmic de pagament per poder seguir accedint als descomptes generals que s'hi apliquen en dies laborables des de fa una dècada.

La mesura suposa donar uns mesos més de marge per a l'adaptació. Tal com ja va informar Regió7 (vegeu edició del 17 de novembre), els descomptes que s'apliquen a la barrera de Sant Vicenç-Castellbell de l'autopista Terrassa-Manresa (C-16) des de l'any 1999 a tots els vehicles –sense cap requisit pel que fa al sistema de pagament–, a partir del proper 1 de gener havien de requerir que l'usuari disposés de Teletac o de qualsevol altre sistema dinàmic de pagament autoritzat (com ara l'app Satellise) perquè li fos d'aplicació. Dit d'una altra manera, si el conductor no en portava cap (i, per tant, feia un pagament amb targeta o en efectiu), el peatge li sortiria molt més car, ja que se li cobraria l'import íntegre. Ara es podrà seguir accedints a aquests descomptes amb qualsevol tipus de pagament 9 mesos més.

La modalitat de descompte en qüestió vigent fa deu anys (que suposa una rebaixa del 45% sobre la tarifa total, que és la que es paga en caps de setmana i festius) fins ara s'aplica automàticament a qualsevol modalitat de vehicle, sigui quin sigui el mètode de pagament que utilitza l'usuari. En concret, amb les tarifes actuals, de dilluns a divendres laborables l'autopista costa per a un turisme 4,31 euros si hi fa tot el recorregut (i per tant passa pel peatge central) i 2,16 euros si surt o entra a Sant Vicenç (el que s'anomena barrera lateral). En canvi, els imports base íntegres són de 7,84 euros en el primer cas, i 3,94 en el segon.