La Vedruna d'Artés tanca els actes del seu 150 aniversari

L'escola Vedruna Artés ha celebrat aquest any el 150 aniversari de la seva creació. El centre, amb un fort arrelament al municipi, ha anat realitzant un seguit d'actes per celebrar aquest segle i mig de vida. «Són molts anys de servei, de treball ferm i constant per educar en uns valors sòlids i encarant amb coratge i il·lusió els reptes educatius dels nostres temps», asseguren des de l'escola.

El tret de sortida de les activitats per celebrar aquests efemèride va ser el dia 30 de gener amb una «flashmob» a la Plaça Vella. El muntatge es va realitzar amb música de Txarango, a través de la cançó «Tant de bo». Posteriorment, al mes de febrer, a l'auditori de Cal Sitges d'Artés es va organitzar la xerrada/col·loqui «Quan tot i tothom educa. El paper de les xarxes socials», a càrrec del doctor en Ciències Econòmiques i professor de Sociologia a la UAB Salvador Cardús.

Al mes de març va arribar un dels plats forts de les celebracions: la trobada d'ex alumnes. El centre, en col·laboració amb els alumnes i les famílies, va organitzar un conjunt d'activitats que es van desenvolupar al llarg de tot un matí. Els assistents a l'acte van poder gaudir d'una visita guiada per les instal·lacions de l'escola per comprovar la transformació que ha fet en tots aquests anys, la presentació de dues ampolles de cava personalitzades amb el logotip de l'escola, una petita mostra de cultura popular amb la colla castellera Picapolls i una exposició de fotografies. Tothom es va poder endur un record de la trobada. L'acte programat pel mes de maig va tenir un caire més creatiu, plàstic i musical. La sala 2 de Gener va acollir un taller de percussió corporal a càrrec de Kike Quadros, una activitat de pintura ràpida amb Quim Moya i un concert de Guillem Roma.

El dimarts 18 de desembre va arribar l'acte més emotiu de totes les celebracions: una representació teatral i musical que va fer un repàs per totes les festes (Castanyada, Nadal-Pastorets, Carnestoltes, Sant Jordi,...) i activitats que formen part de la història de l'escola des de la seva fundació l'any 1868, amb la participació de tots els membres de la comunitat educativa: mares, pares, alumnes, mestres i ex-alumnes.

Vedruna Artés és una escola petita i familiar, d'una sola línia, des d'Educació infantil fins a secundària, que forma part d'un col·lectiu de 36 escoles repartides per tot el territori català, la Fundació Vedruna Catalunya Educació, amb un projecte educatiu comú, que «se centra en la persona i el seu entorn, en les actituds d'aprenentatge i les maneres d'aprendre, en les competències del segle XXI i en la formació humana i cristiana en el marc d'un país arrelat a una tradició i una cultura pròpia», tal com informen des del centre.