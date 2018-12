Moià senyalitza una ruta per descobrir els espais més rellevants del seu nucli antic

Moià ha creat una ruta per descobrir els encants del seu nucli antic i donar a conèixer sintèticament la història dels edificis i espais més emblemàtics que concentren els carrerons del centre de la vila. El visitant es pot deixar guiar a través de prop d'una cinquantena d'elements gràfics que ja han estat instal·lats, començant per dues cartelleres que resumeixen la proposta i els trets principals del municipi i que fan de porta d'entrada: l'una al carrer de Richard Wagner (al costat de la plaça de l'Hospital), i l'altra a la plaça del centre d'assistència primària.

Coneix Moià, que és com s'ha batejat aquesta ruta turística, proposa un itinerari a través d'un total de 18 punts d'interès. En cadascun d'aquests indrets s'ha instal·lat una placa a la façana o un tòtem que situa el visitant i detalla la història i els aspectes més rellevants. Però, a més, s'ha identificat com una veritable ruta, ja que els elements explicatius es complementen amb senyals indicatius horitzontals i plaques de guiatge específiques instal·lades a terra, de manera que el visitant disposa d'un itinerari conduït.

La ruta que es proposa és molt compacta, ja que transcorre íntegrament per carrers del nucli antic i permet fer pràcticament un camí circular, amb un únic punt més distant i que obliga a fer una petita marrada, el del mirador de la Creu. És un indret, però, que s'ha inclòs en la proposta perquè es troba en un punt elevat que ofereix una magnífica perspectiva de tot el poble i el seu entorn.

La ruta permet descobrir fins a un total de 17 elements repartits en aquest nucli històric (a banda de l'esmentat mirador de la Creu, que en queda fora)...

Edificis amb atractiu històric i arquitectònic com ara Can Carner (actualment seu del Consell Comarcal i del Consorci del Moianès); l'Ajuntament Vell (antic hospital durant l'edat mitjana i hostal fins al segle XIX, que després de l'incendi de la vila per part de les tropes carlines es convertí en seu de l'Ajuntament fins al 1945); Cal Cristo (casa pairal de l'industrial tèxtil Josep Coma i Passarell); l'escola Pia; Cal Calderó; Can Rocafort (seu actual de la casa consistorial), l'auditori de Sant Josep o les esglésies de Santa Maria i de Sant Josep. També altres d'importants sobretot pel seu lligam amb personatges rellevants, com la casa natal de Rafael Casanova o el conjunt que va bastir i utilitzar el tenor Francesc Viñas. El recorregut també explica al visitant diferents espais públics notables, com la plaça Major i la del Moianès, el carrer de Sant Antoni, la muralla o el parc municipal; i també els monuments de Rafael Casanova i de Sant Sebastià.