Santpedor tanca les propostes per als pressupostos participatius

Avui, 21 de desembre, s'acaba el termini per presentar propostes de cara a la propera convocatòria dels pressupostos participatius de Santpedor. Els veïns encara poden aportar les seves idees omplint el formulari que trobaran a l'ajuntament, a la biblioteca municipal o al web santpedor.cat, i presentant-lo en horari d'atenció al públic a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, a la biblioteca, o bé enviant-lo juntament amb una memòria descriptiva per correu electrònic a l'adreça spdr.comunicacio@santpedor.cat.

Poden presentar propostes (sense límit) les persones de més de 16 anys empadronades al municipi o bé amb la seu social al poble, i també les entitats legalment registrades. Les persones de menys de 16 anys també ho podran fer, sempre que el formulari el signi una persona més gran d'aquesta edat.

Les propostes que s'ajustin als paràmetres de la convocatòria es podran votar durant el mes de març, presencialment o per Internet en una web específica per a aquest projecte. El recompte es farà en un acte públic el dia 1 d'abril, i el compromís de l'actual govern és començar els projectes guanyadors aquest any.

El pressupost participatiu té una dotació de 60.000 euros dividits en tres blocs segons la quantitat que representin.