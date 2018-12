«Poder guanyar la Grossa i compartir-la amb el teu millor amic és el somni de qualsevol»

«És el millor que et pot passar. Que et toqui la Grossa i que la puguis compartir amb el teu amic de tota la vida.». Així de joiós s'expressava aquest dissabte al migdia en Miquel Gómez davant de l'administració de loteria de Santpedor, referint-se al seu millor amic, en Roger Hermida. Tots dos, veïns de la població, compartien a mitges un dels dos dècims venuts a Santpedor que han resultat guanyadors de la Grossa de Nadal , els corresponents al número 3.347. Això significa que. «Encara ara no ens ho creiem», manifestaven, aclaparats però ben feliços.

Tots dos s'han fos en una efusiva abraçada quan s'han trobat davant de l'administració de loteria afortunada de Santpedor, Cal Trompes, on hi han acudit per celebrar el premi, acompanyats de nombrosos amics, familiars i veïns. D'ells dos, ha estat en Roger el primer que s'ha assabentat de la bona nova. «Estava estirat al sofà, mirant TV3, i he vist el número a la tele. Ni tant sols havien dit el nom de Santpedor encara. I he vist que era el meu! No m'ho podia creure!», expressava aquest migdia emocionat, sense encara donar crèdit a la notícia.