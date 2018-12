El tren de Manresa a Terrassa recupera la normalitat

Un tren de la R4 circulant pel punt on hi va haver l´esllavissada

El tram de la linia R4 de Renfe, entre Manresa i Terrassa, ha recuperat aquest dissabte la normalitat. Un mes després de l'esllavissada a Vacarisses, les dues vies tornen a funcionar amb normalitat. D'aquesta manera, els combois ja no hauran d'alternar el pas, pel que l'oferta de trens diaris i el temps del trajecte ha quedat normalitzat. Aquests dies s'ha acabat de treballar en l'estabilització del talús en el qual es va produir el despreniment i s'ha reposat el sistema elèctric que va quedar malmès.

Tot i que aquest cap de setmana els trens ja circulen, en el tram malmès, per la via que va de Manresa a Terrassa, no serà fins dilluns en què els usuaris de Rodalies notaran la millora, ja que la freqüència de trens el cap de setmana pràcticament no s'havia vist afectada. Els laborables, en canvi, hi havia 18 trens de Manresa cap a Terrassa, i 17 en sentit contrari, pràcticament la meitat dels que eren habituals. Per minimitzar els efectes, la ferroviària va completar l'oferta amb un servei de bus a les hores punta.

En l'accident, que es va produir el 20 de novembre, va perdre la vida un jove de Castellbell i el Vilar i 49 van resultar ferides, cinc d'elles greus. El sinistre ha generat una forta polèmica entre els ajuntaments afectats, que reclamen al govern espanyol que s'executin les inversions previstes en la infraestructura. Paral·lelament, s'ha creat una plataforma d'afectats que estudia emprendre accions legals contra l'empresa ferroviària.