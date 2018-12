Monistrol de Calders ja presumeix de tenir un museu d'escultura a l'aire lliure

El petit municipi de Monistrol de Calders (prop de 700 habitants) té un alt percentatge d'obra escultòrica als seus carrers, una quarantena de peces. En les dar-reres setmanes, l'Ajuntament ha col·locat cartells explicant l'obra en cada instal·lació. El 2016, la col·lecció de Fèlix Estrada Salarich (1901), un monistrolenc que va viure molts anys fora del poble on va néixer, va arribar a Monistrol procedent dels jardins del Pedregar, a Bellaterra.

Fèlix Estrada, abans de morir, va cedir les escultures al seu poble, on va passar la major part de la infantesa i joventut. Quan va ser adult es va traslladar a viure al Vallès, on va fundar l'empresa de mobles La Fàbrica. Amant de l'art, va anar fent una bona col·lecció de pintures i, sobretot, d'escultures que va reunir a casa seva, al Pedregar de Bellaterra.

Les escultures instal·lades són majoritàriament de pedra, tot i que també n'hi ha de fusta i diversos metalls. L'alçada va des de la mida d'una persona fins als 6 metres, i presenten una temàtica variada (animals, figures humanes, o abstractes). El primer tinent d'alcalde, regidor de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica de Monistrol de Calders, i conseller de Turisme del Moianès, Enric Vilatersana, ha assenyalat que la zona més bonica del recorregut és la de les escultures dels animals, que es troba a la pujada del Collet, una de les entrades al municipi des de la B-124.

Actualment, el recorregut consta de 4 itineraris, establerts en funció de la proximitat de les peces. Vilatersana assenyala que «vam crear els circuits una mica a corre-cuita per tal de promocionar-los de cara a l'estiu. Es van ordenar per distància i dificultat, perquè l'itinerari més llarg està ple de pujades i baixades, i per a la gent gran amb problemes de mobilitat no és gens recomanable. Per això, una de les coses que tenim previstes pròximament és crear uns nous itineraris seguint un altre criteri», afirma.



Atractiu turístic

El regidor fa una valoració positiva d'aquesta iniciativa, sobretot per l'atractiu turístic que ha suposat per al poble: «Som un municipi que vivim del turisme, sobretot del gastronòmic, però cada cop ve més gent també per fer l'itinerari escultòric, no només per dinar». És evident que ens ha beneficiat», assegura. Precisament, per incentivar encara més el turisme, el consistori ha programat, a partir del febrer, una visita guiada el segon dissabte de cada mes. Les visites seran a càrrec de Jordi Tuerago, informador del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.



Millorar la ubicació

Segons Enric Vilatersana, un altre dels aspectes que el consistori preveu millorar és el de la ubicació d'algunes escultures: «El govern de la CUP va ubicar algunes peces en llocs que considerem que són poc idonis, perquè la gent no hi passa habitualment. Crec que s'han de reubicar per tal que la gent les pugui veure sense haver de fer grans passejades», ha assegurat el regidor.



Uns anys intensos

Els tractes per a l'adquisició d'aquestes peces ja es van iniciar en el mandat anterior, amb l'alcalde de CiU Maties Ponsa, que havia treballat a l'empresa d'Estrada Salarich, però no ha estat fins a aquesta legislatura que les escultures han arribat al municipi. En aquest mandat, a més, s'ha donat la circumstància que hi ha hagut canvi d'equip de govern en el consistori: una moció del PDeCAT i ERC l'estiu del 2016 va tombar el govern de la CUP. Aquest període va coincidir precisament amb la tramitació del contracte per a la concessió de les peces, i la seva arribada al municipi. El secretari de l'Ajuntament de Monistrol de Calders, Joan Bofarull, ha asse-nyalat que «al llarg de la primavera i l'estiu del 2016 van acabar d'arribar totes les escultures, el 2017 es van fer treballs de neteja a les peces que estaven deteriorades, i aquest any se n'ha fet la se-nyalització».



Un amfiteatre natural

La mateixa Fundació d'Estrada Salarich va cedir al municipi unes grades de pedra que ara l'Ajuntament té la intenció de col·locar en una circumferència al parc del Serrat, creant així la forma d'un amfiteatre. El consistori espera aconseguir la subvenció de la Diputació els propers dies per executar les obres a principi del 2019. La instal·lació de les grades permetria condicionar un espai que sovint s'utilitza en diferents actes i activitats.