Santa Maria d'Oló fa demà la tradicional Fira de Nadal

La plaça Catalunya de Santa Maria d'Oló s'omplirà demà al matí i fins al migdia de parades d'artesania i productes de la terra en la tradicional Fira de Nadal, que cada any acull el municipi del Moianès.

La fira s'inaugurarà a les 10 del matí. A 3/4 d'11, hi haurà ballada de gegants i, tot seguit, es farà un taller de cuina de Nadal sostenible amb Ada Parellada. A 2/4 d'1 del migdia hi haurà dinamització infantil amb Raül Benéitez. Durant tot el matí, es faran tallers de demostració de filat i treball artesanal de la llana. També hi haurà altres activitats com cantada de nadales, a càrrec de l'escola de música d'Oló, i portes obertes a l'espai Hemalosa.