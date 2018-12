«És el dia de l'any que tenim més il·lusió, però també més nervis»

E l dia de la loteria de Nadal és el moment de l'any en què tenim més il·lusió, però també més nervis. I, com més tardi a sortir la grossa, més nerviosa em poso!», comentava ahir al migdia una de les treballadores de l'administració de loteria del Carrefour de Manresa, Cari López, quan encara no havia caigut el primer premi, que es va fer esperar fins passats 2/4 d'1 del migdia.



Al llarg del matí, mentre els nens de Sant Ildefons anaven cantant números a la pantalla instal·lada a l'interior de l'establiment, els clients anaven entrant i sortint del local per fer travesses, primitives i comprar algun número del Nen. Algú, fins i tot, va demanar si encara es podia comprar números de Nadal, malgrat que podia comprovar allà mateix, al televisor, que el sorteig ja havia començat. «Cada any ens trobem amb el mateix. Sempre ve algú que ens demana comprar números de Nadal el mateix dia!», deia somrient una altra de les treballadores, Palmira Dalmases. «Molta gent també va venir divendres, l'últim dia. Sempre passa», afirmava.



Fins que no va caure el primer premi (que es va repartir a molts municipis, incloent-hi Santpedor), la sort havia passat de llarg per la Catalunya Central, malgrat que alguns altres premis també havien estat molt repartits en altres zones de Catalunya. «M'agradaria molt que ens toqués la grossa. Sobretot el número 50158, que és amb el qual juguen tots els treballadors del Carrefour», sospirava Cari López. Finalment, però, no va ser així, de forma que ho hauran de tornar a intentar l'any vinent.



Alguns dels clients que entraven al local es quedaven a mirar uns segons l'evolució del sorteig a la pantalla de la televisió. «Sempre esperes que caigui alguna cosa, tot i que no solc comprar gaires números», comentava una de les clientes, la santvicentina Montserrat Torné. «Però tampoc hi confies gaire», afegia.