Sant Vicenç celebra un Cagatió popular multitudinari

En l'any que la festa se situa més a les portes del Nadal, Sant Vicenç ha celebrat aquest diumenge a la tarda un Cagatió popular de nou multitudinari. Amb la plaça de l'Ajuntament per moments completament plena, els santvicentins han complert amb tots els requisits i rituals festius que se'ls demana en aquesta celebració (que sumava la seva 30a edició) per escalfar adequadament el tronc nadalenc, sota el guiatge dels personatges dels tioners. Danses, pessebre vivent, cançó conjunta del cagatió amb els gegantons i grallers al capdavant han precedit l'obertura del tió, que ha descarregar per a més de mig miler d'infants, en paral.lel a l'espectacle d'animació.

I és que el cagatió d'aquesta població del Bages sud té una idiosincràsia, una litúrgia pròpia, que fa possible la suma i esforç de diferents entitats participants. Inclosos aquests personatges únics, singulars, que són els tioners, encarregats de triar el tronc més adequat, de portar-lo fins a la plaça i de recordar quines pautes cal seguir per escalfar-lo adequadament perquè tingui regals per a tanta gent.

La festa s'ha iniciat amb l'arribada a la plaça dels gegantons del poble, que encapçalen una cercavila formada pels infants d'entitats participants a la festa. Tot seguit s'ha donat la benvinguda als tioners i al tió, arribat dalt d'un carro, i s'ha donat pas als diferents actes per escalfar-lo. L'Associació Musical Castellet hi ha posat el quadre de pessebre vivent; els diferents nivells de l'Esbart Dansaire Santvicentí han ofert les seves ballades perquè el tió veiés que el poble conserva l'esperit nadalenc i les tradicions. I a partir d'aquí ha agafat el timó el grup d'animació, enguany La sal dels mars, per engrescar tota la plaça.

I el darrer pas de l'escalfament ha estat la cantada general de la cançó del Cagatió, tocada pels grallers de la Colla de Geganters i amb els gegantons posant a prova el tronc. Vist que ja descarregava, s'ha obert a tot el públic i la festa s'ha allargat fins que ja no quedava cap infant sense bossa de llaminadures, mentre el grup d'animació feia moure la plaça. No hi ha faltat tampoc el tradicional brou, cuinat allà mateix durant tot el dia pels integrants de l'entitat cultural i gastronòmica Ceps i Manduca.