Un espai de jocs de taula, novetat del parc de Nadal de Santpedor

Els nens i nenes de fins a 14 anys tindran al pavelló municipal Rafa Martínez de Santpedor el seu món del joc durant sis dies de les festes de Nadal. I enguany amb la música i els jocs de taula com a principals novetats.

El Món del Joc –que és el nom que rep aquesta proposta nadalenca– obrirà portes els dies 27, 28, 29 de desembre del 2018 i els dies 2, 3 i 4 de gener del 2019 de 4 a 8 del vespre. Repeteixen els espais de ludoteca i inflables per als més petits. També hi haurà un espai de tallers de temàtica nadalenca, de maquillatge, i enguany una novetat destacada en aquest àmbit: un taller de percussió per als qui tinguin ganes de música per al dia 4 de gener.

A més hi haurà com ja és tradicional una zona d'esports, llits elàstics i una zona de multiactivitat. I en aquest punt la novetat també per a aquesta edició és l'estrena d'un espai de jocs de taula i jocs tradicionals, a més de les activitats que repeteixen com el circuit de karts de pedals i l'scalextric. Completa la proposta de lleure de Nadal a Santpedor dinamitzacions com és la visita de la mascota un dels dies del parc i l'actuació infantil el dia 3 de gener a les 6 amb l'espectacle El Conte de la Màgia.

El regidor de Joventut, Jordi Sala, destaca que el Món del Joc és una de les activitats pensades per als més joves més plenament consolidades, juntament amb el Bitxac, les activitats de lleure que impulsa l'Ajuntament al casal d'estiu.